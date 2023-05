¡Yo soy la mujer que la fe construyó!

La vida está llena de situaciones, desafíos y adversidades que pueden hacernos dudar de nuestras capacidades y nuestra fortaleza. En momentos como estos, tan cambiantes, tener fe es la clave para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Ha sido a través de las experiencias vividas donde me he edificado en una mujer de fe.

Esta ha sido una fuerza vital para mí, y he podido combinar mis creencias inculcadas en mi crianza con el aprendizaje glorioso del poder de Dios adquirido en la madurez. No ha sido una religión la que me ha guiado ni formado, aunque reconozco sus aportes, pues he tenido que transitar mi propio camino de amor en el Todopoderoso hasta construirme y convertirme en lo que soy.

La fe ha sido mi catalizador para el crecimiento personal. Al creer en algo más grande que uno mismo, con Jesús, podemos encontrar la fuerza y la determinación para superar los obstáculos y alcanzar nuestras metas.

La fe nos ayuda a desarrollar amor propio y buena autoestima, piezas claves para continuar hasta la realización de nuestros sueños, poder superar el miedo al fracaso y encontrar la confianza precisa para salirnos de nuestra zona de confort, si es necesario.

Construida

Ser una mujer construida por la fe significa haber superado grandes desafíos y encontrado la fuerza y la esperanza para reconocer que voy por el camino correcto.

Ha sido desde este estado donde he podido servir y acompañar a otras personas a superar momentos difíciles y encontrar consuelo y esperanza en tiempos de dolor. También, he transmitido mi fe y alegría a otros. Es en fe, donde he encontrado mis más grandes momentos de inspiración y motivación para perseguir mis sueños y objetivos de vida.

Ser una mujer construida por la fe significa que vivo desde la grandeza de mi alma, que he encontrado significado a mi vida, el cual me ha permitido saber mi finalidad y papel en este mundo. Vivo en conexión plena y bajo la abundancia divina de mi ser y es ahí donde radica mi fuente de paz, armonía y felicidad. No significa que sea perfecta o que nunca tenga dudas. De hecho, dentro de mi fe vivo esos momentos, pero sigo adelante... La fe es una experiencia personal y única, por lo que impacta diferente en cada persona.

Si eres un ser de fe, sigue creyendo en Dios y en ti, en lo que eres capaz de alcanzar, es tú fe la que te ha llevado hasta donde estás y te seguirá guiando hacia una vida más brillante y llena de posibilidades.

¡Con Dios!