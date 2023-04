Entre el periodismo y coaching

Desde tiempos inmemoriales, el periodismo ha sido una de las profesiones más valoradas y respetadas en todo el mundo, pues los periodistas tenemos la responsabilidad de informar a la población sobre los acontecimientos más importantes que ocurren a nivel local, nacional e internacional.

Es una carrera de servicios sumamente apasionante, sin embargo, a medida que la industria de los medios de comunicación continúa evolucionando y enfrentando nuevos desafíos, de igual manera lo hacemos los profesionales del periodismo, que con el paso del tiempo buscamos alternativas que nos ayuden a combinar nuestra propuesta laboral de forma armonizada con otras áreas del saber.

Madurar en edad con experiencia es confirmar que somos nosotros los únicos responsables del camino elegido y, que las imposiciones familiares y sociales para seguir patrones que no nos satisfacen no es una opción que contribuya a nuestra realización personal, entonces llega el momento de hacer lo que en realidad nos satisface el alma y nos hace feliz, sin importar las barreras a derribar o los obstáculos a vencer…

Combinación profesional

Cuando conocí el coaching lo hice por casualidad, buscando una rama fuera del periodismo que sumará a mis conocimientos y me ayudara a crecer personal y profesionalmente para poder dar a otros de lo que tengo. Tenía ansias de algo más dentro de mí…

Busqué otro tipo de certificación y la encontré en el John Maxwell Team en español. no pensaba llegar amar esta práctica, pero como es una herramienta de poderosa conexión y altamente afinada que se desarrolla en el marco de un proceso de comunicación y resolución de situaciones en diferentes áreas, quedé enganchada, pues encontré en el coaching técnicas y herramientas específicas que me permiten ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos y metas en la vida en lo personal y en lo profesional. Y combina muy bien con lo que hago!

La transición

Como periodista, la transición a convertirme en Coach ha sido una oportunidad para agregar aún más valor a las personas. En ambas áreas tengo la oportunidad de comunicarme efectivamente y comprender las necesidades y preocupaciones de quienes se me acercan con alguna necesidad. He vuelto a las aulas, he desarrollado destrezas que complementan mi preparación que inicia en mí y termina en otros.

En el periodismo se conjugan las habilidades de investigación y análisis, lo que permite comprender los problemas y desafíos que enfrentan las personas de manera más profunda que cuando hacemos coaching.

Ha sido emocionante y gratificante hacer la transición, pues he encontrado satisfacción, propósito, autenticidad en el servicio, inspiración, pero sobre todo grandeza en el alma. ¡Nunca es tarde para aprender y crecer!

¡Con Dios!