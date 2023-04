Queen of the Continents RD y Belleza Trópico Models presentan candidatos de la edición 2023

Redacción Sociales

Santo Domingo

La gerencia de la organización de belleza, Queen of the Continents y Belleza Trópico Models RD, realizaron un encuentro, en el que mostraron a los candidatos que representarán a las diferentes provincias y municipios del país, en la nueva edición de los certámenes.

Los 50 candidatos que competirán por los títulos de Queen of the Continents y Mister Continents, así como Miss Belleza Trópico Models y Mister Belleza Trópico Models RD, mostraron sus actitudes durante el acto de presentación en las instalaciones de Giulietta Bar and Lounge.

Wellingthon Tejeda, director de los certámenes, expresó sentirse orgulloso del arduo trabajo que han estado realizado los jóvenes, en estos meses de preparación.

La gala final de los certámenes se realizará el sábado 27 de mayo en las instalaciones del teatro Narciso González.