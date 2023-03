Entidades presentan documental “Renacer”

Redacción Sociales

Santo Domingo

Durante un encuentro con la prensa en la Sala VIP de Caribbean Cinemas de Downtown Center, se informó que “Renacer” cuenta la historia del nadador paralímpico Patricio López, quien actualmente es uno de los 10 mejores competidores de América en varios tipos de nados.

Yara Hernández, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de la entidad financiera expresó “En la Asociación Cibao, desde el 2019 trabajamos en el fomento de un enfoque inclusivo por medio de programas que impulsan la cultura institucional, con una visión orientada a establecer un diseño para todos”, dijo Yara Hernández, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad del banco

Esta iniciativa asegura la accesibilidad física, comercial y la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en igualdad de oportunidades.

El estreno del documental escrito y dirigido por Tito Rodríguez, fue traducido en su totalidad en lengua de señas, y será puesto en escena el próximo 23 de marzo en las salas de cine de Caribbean Cinemas.

Danilo Reynoso, productor y director de Pop Entertainment, manifestó: “queremos que más personas conozcan y se inspiren a través de esta historia; Patricio es un ejemplo, no solo para los atletas en condiciones especiales, sino para cualquier ser humano”.

Evelyna Rodríguez, productora ejecutiva dijo que “tenía una deuda con la comunidad sorda con la que vengo trabajando hace 7 años, y este documental era perfecto para dar un mensaje verdadero sobre inclusión”.

Patricio López compartió con emotivas palabras “no me creía lo del documental, pero hoy me regocija que mi historia pueda llegar e inspirar a otros; la natación me cambió la vida, dentro del agua yo soy otra persona”.