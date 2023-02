WorldWide Seguros reconoce la labor de sus corredores

WorldWide Seguros, filial de WorldWide Group y líder en seguros de Salud Internacional y Vida individual en la República Dominicana, reunió una vez más a los principales actores del sector asegurador del país en los WorldWide Awards 2023, tradicional premiación del Grupo donde resaltan los logros alcanzados por sus productores durante el 2022.

El esfuerzo de los corredores en el cumplimiento de sus objetivos, así como el compromiso mostrado a lo largo del año, fue premiado a través del Top 10 en las categorías de Vida y Salud Internacional. En tanto que, como novedad, fueron presentados dos nuevos renglones: Top 5 Zona Norte, que reconoce la labor realizada en esta importante región del país y Vida Colectivo.

En el encuentro, que forma parte de las actividades de sus 40 años en la industria, Zanoni Selig, Chairman de WorldWide Group, afirmó que el mejor propósito de vida es ofrecer a las personas la posibilidad de cuidar su salud y patrimonio:

“En estos 24 años que tenemos trabajando sin descanso para forjar lo que es hoy WorldWide Group, hemos marcado la diferencia en la vida de nuestros asegurados, brindando la oportunidad de salvar sus vidas con nuestra intermediación, llevándolos fuera del país a recibir atención especializada. En ocasiones me han preguntado si ha valido la pena el sacrificio realizado, y cuando recuerdo que he vivido muchos casos en los que la misión de WorldWide se ha cumplido, la respuesta es que sí, valió la pena, porque ese es el propósito que me mueve, el de que las personas puedan tener esa oportunidad. “

Fernando Joa, CEO de WorldWide Group, destacó los hitos de la empresa en un año en el que lograron superar los objetivos propuestos.

“El 2022 fue un período donde continuamos consolidando nuestro liderazgo y cumpliendo importantes metas, muestra de esto es que somos una empresa con 100 millones de primas suscritas, que creció un 12% y que logró el cumplimiento del 99% del presupuesto en ingresos. En esta solidez y desarrollo, los productores de seguro presentes en esta celebración han tenido un rol muy importante por lo que hoy reconocemos sus aportes y los felicitamos por alcanzar grandes metas junto a nosotros”.