IQtek Solutions recibe reconocimiento

Las Vegas, EE.UU.

Representantes de la empresa Cisco organizaron su tradicional encuentro Cisco Partner Summit, un espacio donde se comparten todas las innovaciones tecnológicas y visión de la empresa, además de reconocer y celebrar los logros obtenidos.

Durante la ceremonia, realizada en Las Vegas, EE. UU., la empresa IQtek Solutions, recibió el reconocimiento como ‘Commercial Partner of the Year para Multi Country Region’.

Además, como parte de la celebración del Partner Awards de Centroamérica y el Caribe, realizado semanas después, IQtek Solutions fue reconocido nuevamente dentro de un grupo importante de socios.

Los premios fueron: ‘English Caribbean Partner of the Year’ y ‘Dominican Republic Partner of the Year’

Cada socio fue seleccionado por su desempeño en distintas categorías y las formas únicas en que están apoyando a sus clientes y comunidades.