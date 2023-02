Una nueva experiencia turística en Punta Cana

Redacción Sociales

Punta Cana

Representantes de Meliá Hotels International y su socio Falcon’s Beyond anunciaron la apertura de Falcon’s Resort by Meliá - All Suites Punta Cana.

La nueva marca, que combina las comodidades de un hotel de lujo con extraordinarias experiencias de entretenimiento, incluye el acceso al Katmandú Park, Punta Cana.

En el futuro, los huéspedes también podrán disfrutar de una selección de restaurantes, tiendas y lugares de ocio de alta calidad, como parte de las novedades de destino que se están desarrollando.

Un poco más Falcon’s Resort by Meliá - All Suites Punta Cana, es un complejo de cinco estrellas todo incluido, situado en la playa de Bávaro, al Este de República Dominicana. Es una transformación, en varias fases, de dos establecimientos Meliá existentes: Paradisus Grand Cana y Garden Suites by Meliá.