¡Andreina Martínez es la reina! Punto final

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

El concurso de belleza Miss Universo en cada edición enseña algo nuevo. Esta vez aprendimos, o más bien confirmamos, que el resultado final es impredecible, y poco o nada tiene que ver con la belleza, el buen manejo en el escenario, las acertadas respuestas o la preparación de la candidata.

Pero, a sabiendas de todo esto seguimos siendo parte de este drama, quizá con la esperanza de que algún día las cosas cambien. Y enviamos buenas vibras por todas las plataformas posibles a nuestra representante, buscando un rostro que sustituya a Amelia Vega.

Cuando vi que la dominicana Andreina Martínez había calificado entre las 16 semifinalistas celebré este paso. Entre 80 participantes del mundo, superar esta fase eliminatoria –que nadie sabe a ciencia cierta cuales son los parámetros requeridos-, ya es un logro.

Verla en el cuadro de las cinco fue gratificante. Su nombre en el grupo de las últimas tres me llenó de adrenalina. Finalmente, como era de esperarse, la selección de la nueva Miss Universo, la estadounidense R’Bonney Gabriel, volvió a confirmar que todo es parte de una estrategia enfocada a beneficiar a quien ‘más le convenga’ a la administración del certamen.

Bueno, la representante de República Dominicana fue la segunda finalista, tras una reñida competencia en la que demostró no solo su elegancia, preparación y talento; también su inteligencia emocional. ¡Bravo por ella!

No llegó allí por suerte. No había forma de opacar su luz. Brilló segura en el escenario y logró llenar de orgullo a cada dominicano. No hay espacio para dudas, Andreina Martínez es la reina, aunque Estados Unidos tenga la corona.

Ella es hermosa, pero ha nutrido también su mente, no solo el cuerpo. Dejó evidencia de sus logros intelectuales en la sesión de preguntas, sorteando los nervios para tocar sin tapujos temas sensibles.

Tiene una historia muy particular, es oriunda de Santiago de los Caballeros y en la actualidad vive en Nueva York, por lo que comparte su nacionalidad dominicana con la norteamericana.

Emigró a los Estados Unidos cuando apenas tenía 13 años, motivo por el cual ha decidido trabajar en defensa de los derechos de los inmigrantes, sobre todo el de las mujeres de América Latina y el Caribe.

Antes de graduarse de Magna Cum Laude en Psicología, ya era parte de la fundación Women’s Equality Center (Centro de Igualdad para la Mujer) como coordinadora de operaciones y responsable del apoyo administrativo. Y estuvo como becaria en el Capitolio de Washington D.C., trabajando en la oficina de la senadora Kristen Gillibrand.

Así que estamos frente a una mujer con todas las cualidades para honrar esa corona.

Anne Jakkaphong Jakrajutatip, la dueña de Miss Universo, ahora está siendo acusada de manipulación y fraude, por la elección de R’Bonney Gabriel.

Según el portal TMZ, Jakrajutatip, quien también es propietaria de Miss Teen USA, habría influido en la selección de Miss Universo desde la competencia en Miss Estados Unidos. Este dato responde muchas interrogantes.

Andreina Martinez debe sentirse satisfecha con su excelente desempeño. Nosotros, los dominicanos, estamos felices con su representación. Y personas de diferentes países y múltiples profesiones han expresado su apoyo coincidiendo en que ella era la candidata merecedora del título, eso, a la larga, vale mucho más que una corona.

¡Hasta el lunes!