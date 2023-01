Fundación Dr. Milton Herrera entrega juguetes en Boca Chica

Redacción Sociales

Boca Chica

En los rostros de cientos de niños residentes en Los Botados, Boca Chica, la Fundación Dr. Milton Herrera, dibujó una enorme sonrisa, durante su tradicional entrega de juguetes con motivo del Día de los Reyes Magos.

La donación fue realizada por el reconocido odontólogo especialista en armonización dentofacial, presidente de la entidad benéfica, quien con la acción busca impulsar su compromiso social y su don de servicio.

El galeno acudió a la jornada acompañado de su esposa Anyerika Vargas y el cantante cristiano Natan El Profeta, quienes junto a otros colaboradores de la misma fueron partícipes de la felicidad de los pequeños de esa demarcación.

“Yo fui de los muchos niños en República Dominicana que no tuve un juguete el Día de Reyes, cuando ayudo siento gratitud, doy gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado, aun sin yo merecer nada, Dios a diario me bendice” dijo médico, quien en este año eligió el barrio Los Botados para ser beneficiado, pues ahí vivió su infancia y adolescencia.

Me siento bien cuando hago la obra que Cristo Jesús me mandó a la tierra hacer siempre: el bien sin mirar a quién y dar sin esperar nada a cambio, concluyó, el odontólogo.