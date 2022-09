Iberostar presenta su programa de bodas a touroperadores y agencias de viaje

Puerto Plata

Iberostar Hotels & Resorts desarrolló un día completo de actividades con más de 40 agentes de viajes de la zona Norte de República Dominicana, donde se presentó el nuevo programa de bodas y romance Weddings By Iberostar As Imagined By You.

El encuentro se realizó en el hotel Iberostar Costa Dorada, inició con un desayuno de trabajo en el cual se expusieron las características del producto, e incluyó una visita para conocer las novedades de la instalación y, finalmente, los touroperadores y agencias de viajes disfrutaron de las instalaciones del hotel.

Weddings By Iberostar As Imagined By You

Con el objetivo de personalizar la experiencia de sus clientes, garantizar la celebración de eventos de mayor duración y promover la sostenibilidad, este nuevo programa, enmarcado dentro de la propuesta de turismo responsable del grupo, mejora la experiencia de las parejas y de sus invitados.

Iberostar reconoce la necesidad de adaptarse a las tendencias emergentes y diseñar programas que reflejen dichas preferencias ofreciendo, como resultado, un conjunto de conceptos innovadores que crean experiencias únicas