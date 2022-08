Estudiante destacada entrega tesis al presidente Luis Abinader

Redacción Sociales

Santo Domingo

Odil Beato Hernández, alumna del Máster en Comunicación Política Avanzada de Next Educación, entregó su trabajo final de máster al presidente de la República, Luis Abinader, durante la ceremonia del Premio Nacional de Periodismo 2022.

El motivo de poner en manos del primer mandatario su tesis es porque la estudiante hizo su trabajo de investigación sobre el papel que tuvo el uso de la red social Twitter en la victoria electoral de Abinader.

Según asegura Beato Hernández, en un comento de prensa el presidente recibió el documento muy emocionado.

El trabajo fue valorado por el tribunal de Next Educación con calificaciones sobresalientes. Desde entonces, Odil Beato tuvo el sueño de entregárselo al residente y ha conseguido alcanzar esa meta, dice el documento.

Beato afirma que fue un momento muy emocionante y asegura estar agradecida con la escuela por todo lo que le ha aportado. “En ese momento quise tener a todos mis maestros y al equipo de NEXT ahí conmigo para darles las gracias por todo lo enseñado. Siempre he dicho que mi vida profesional se divide en un antes y un después de NEXT, porque esta maestría me ha abierto muchas puertas a nivel nacional e internacional, señala.

El Trabajo de Fin de Máster de Odil Beato presenta un aporte original para que los candidatos políticos puedan mejorar sus estrategias de comunicación utilizando las tecnologías digitales y redes sociales. De esta manera, consiguen llegar a esa parte de la población que ya no utiliza los medios de comunicación tradicionales.

La investigación plantea una serie de conclusiones, que demuestran que las redes sociales fueron una de las herramientas clave que permitió llegar a la población joven. Además, sirvió de estudio en contra de diversas informaciones que eran engañosas por manipular la realidad. Por otro lado, se pudo medir y comprobar el cumplimiento de las promesas emitidas a través de Twitter.