Puntacana Resort celebra el ´OwnersWeekend´2022

Redacción Sociales

Punta Cana

Los propietarios de Puntacana Resort & Club celebraron el tradicional encuentro anual ´OwnersWeekend´, una edición muy especial inspirada en el Carnaval de Punta Cana.

Durante todo un fin de semana la actividad reunió a familias de distintas partes del mundo como Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa y República Dominicana, quienes han hecho de ese complejo su hogar.

La agenda inició con el tradicional cóctel, encabezado por Frank Elías Rainieri, presidente & CEO de Grupo Puntacana. El ejecutivo agradeció a los propietarios por su fidelidad a la familia.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar trabajando arduamente para seguir siendo una comunidad organizada, segura y familiar.

El cóctel de bienvenida se destacó por una singular y variada oferta gastronómica de la mano de los restaurantes del resort: La Yola, Playa Blanca, The Grill, Mare, The Westin Puntacana Resort & Club y Four Points by Sheraton Puntacana Village.

Bajo el concepto “edición de carnaval”, los propietarios disfrutaron de actividades recreativas como un taller de suculentas, mixología, clases de pintura, música en vivo y juegos infantiles durante un pasadía familiar en La Cana Golf & Beach Club.

Los amantes del deporte participaron del tradicional torneo de propietarios en el campo de golf Corales. También se realizó el torneo del Centro de Tenis Oscar de la Renta.

El fin de semana culminó con el desfile de Las Musas de Punta Cana, quienes recibieron un homenaje por su trayectoria y participación en el Carnaval de Punta Cana, el encuentro más esperado del arte y la cultura en la región este.