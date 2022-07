Embajada de Francia ofrece cóctel en honor al chocolate dominicano

Redacción Sociales

Santo Domingo

El embajador de Francia, acreditado en el país, Eric Fournier y su esposa Florence Fournier, ofrecieron un cóctel en honor al chocolate dominicano, en un ambiente en el que compartieron la alegría y los sabores del cacao y el chocolate local.

En la velada que transcurrió entre los aromas exquisitos de la icónica marca de la dominicanidad los convidados disfrutaron de maridajes únicos, dulces y salados preparados para deleitar sus paladares.

Fournier, expresó estar muy contento por la celebración de esta segunda edición del Festival del Cacao y destacó que el mismo es un producto muy apreciado por los franceses.

En múltiples ocasiones he escuchado decir que el cacao dominicano permite producir uno de los mejores chocolates del mundo y lo he comprobado. Me encanta, dijo el diplomático.

César Rodríguez, director ejecutivo del Consorcio Ambiental Dominicano agradeció a la embajada de Francia, por el apoyo que desde el primer momento han demostrado para la realización del festival.