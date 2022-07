La primera carrera 5k para pacientes Postbáriatricos

Redacción Sociales

Como compromiso de responsabilidad social, el doctor Jean Manuel Constanzo, destacado cirujano bariátrico realizó la primera edición de la carrera 5K con pacientes del Team Constanzo", bajo el lema "No es el peso que pierdes, sino la vida que ganas".

La actividad contó con el entrenamiento del coach Rafael Luna.

La actividad que busca incentivar y promover una mejor salud, en las personas con sobrepeso, fue realizada en el parque Mirador del Sur, dónde se dieron citas pacientes que han pasado por el proceso y parte del equipo de trabajo del especialista.

“Me siento honrado y orgulloso de ver el apoyo y el nivel de aceptación que he recibido de mis pacientes bariátricos en esta iniciativa. Es una muestra de que nuestra relación no se limita a la cirugía y al alta médica, si no que va más allá del proceso. Me han hecho sentir muy especial, por elegirme como su cirujano y posteriormente hacerme parte de su familia” manifestó el galeno nativo de La Romana.

Asimismo, el cirujano bariátrico Constanzo, destacó que “la cirugía bariátrica es el tratamiento más efectivo para vencer la obesidad, esto combinado con esfuerzo, disciplina, compromiso y ayuda idónea”.

La nutrióloga clínica y diabetóloga, Yaskenny Santos, sostuvo que el éxito de la cirugía bariátrica está en llevar una sana alimentación y una balanceada ingesta calórica, la cual es vital para mantener el peso.