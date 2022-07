Un cierre de gala para Expo Gastronómica 2022

Santo Domingo

José Joaquín Cortés, de España y la dominicana Ana Lebrón fueron los invitados especiales a la cena de gala de Expo Gastronómica 2022.

Los directores de la iniciativa, Raymundo Morales y Marcelle Álvarez expresaron su satisfacción al compartir con estas destacadas figuras internacionales.

El encuentro, denominado Best of The Best, se realizó en el Hotel Catalonia, y reunió a un público selecto amante de la gastronomía.