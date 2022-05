Desde hoy un Bazar de Ensueño

Santo Domingo

La Sociedad Benéfica Amor y Paz durante 49 años ha sido una institución que ha ofrecido respaldo permanentemente, aún en la pandemia, a dos segmentos muy vulnerables en nuestra sociedad: la niñez desvalida y la protección y acompañamiento a la vejez. Ese grupo de increíbles damas no se detienen en el servicio y en el amor por lo demás. Hoy miércoles justamente y mañana jueves 19 de Mayo tienen un ¡bazar de ensueño! en la Gustavo Mejía Ricart no, 22 del ensanche Naco, parqueo supermercado Amigo. Estuve conversando con la maravillosa Susana Brugal de Villanueva, presidenta de la entidad, quien contagia con su entrega y la pasión que pone a cada proyecto en que se envuelven y así son todas sus integrantes, comprometidas en asumir el deber de honrar tan hermoso legado de sus fundadoras.



Susana Brugal de Villanueva

Susana me cuenta que serán dos días donde los asistentes no solo contribuirán sino también disfrutarán de un cálido encuentro así de artículos y piezas variadas. Los invito a que las acompañen, no hay una cosa más gratificante que el dar y servir a quienes necesitan de nosotros. Les cuento que lo recaudado en este bazar están destinados para seguir apoyando a la escuela y Casa Albergue de Martina con 1,700 alumnos y 23 internas , respectivamente. Casa Nazareth. Hogar de jóvenes con todo tipo de disfunciones desde parálisis cerebral, síndrome de down, autismo, esquizofrenia. Asilo de Ancianos San Antonio María Claret. Atendiendo unos 76 ancianos con la dignidad que sus años merecen. Todas estas obras está en Puerto Plata.



Obras de Amor

La escuela y Casa Caridad Misionera con una población estudiantil de 116 alumnos y unas 32 internas, respectivamente. Ubicada en San Pedro de Macorís. Escuela Sagrado Corazón Fe y Alegría de un populoso sector en Manoguayabo y escogida como Centro Educativo dentro del Programa RD Digital y Guardería San Martín de Porres conformada por niños (as) rescatados de una Cañada de Villa Marina, recibiendo alimentación y educación con el sistema Montessori. El trabajo que hacen es inmenso por eso quise hacerles este recuento de todas las obras en que están envueltas y reconocerles su valía y el ejemplo que nos dan de que en nuestro país hay tantos seres humanos que se dan por entero, por el bien común. Dios siga bendiciendo a las integrantes de la Sociedad Benéfica Amor y Paz en esta noble tarea. ¡Adelante!.



¡Dios con nosotros!