Una visita para hablar de salud y verificar los servicios del Vinicio Calventi

Redacción Sociales

Santo Domingo

Recientemente el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Jesús Feris Iglesias, realizó una visita de cortesía al Hospital Vinicio Calventi, con el objetivo de verificar el funcionamiento del centro de salud, que dirige el doctor José Alfredo Alfaro.

A su llegada el funcionario fue recibido por director del centro, ubicado en Los Alcarrizos Santo Domingo Oeste, quien mostró las distintas unidades del hospital, como son cuidados intensivos, odontología, pediatría, ginecología, salas de parto, tomografía, emergencia entre otras unidades.

Feris Iglesias pudo comprobar que cada una de las áreas está bien equipada y listas para ofrecer a los pacientes un servicio con los estándares de calidad igual que las clínicas privadas.

Al culminar el recorrido, en el que también participó la subdirectora Ana Cecilia Espinosa, Feris Iglesias dijo sentirse satisfecho con la gestión del nuevo titular, al tiempo que se comprometió a apoyar en lo que sea necesario para mantener los niveles y el prestigio que debe primar siempre en el centro.

“Antes al escuchar la noticia de que el Vinicio Calventi era un desorden, que faltaba de todo, me daba mucha tristeza. Hoy al comprobar el cambio en las áreas y servicios que ofrecen me da mucha alegría, y saber que el doctor José Alfredo Alfaro es quien ha logrado rescatar su imagen la satisfacción es mayor por lo que me siento muy complacido del trabajo que viene realizando”, dijo el funcionario.

De su lado, Alfaro agradeció la buena valoración de Feris y dijo seguirá trabajando por el buen funcionamiento del hospital y mantener una buena impresión ante las autoridades de Salud Pública.

Al culminar el recorrido por las instalaciones del centro asistencial fueron entregadas 10 bombas de infusión de 3 canales, las cuales tienen como función difundir los líquidos con exactitud al paciente en el tiempo prescrito.