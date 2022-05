El encanto de Enmanuel, CAASD reconoce empleados

santanafanny@gmail.com

Desde que llegué al entorno del Teatro Nacional ya había un preludio de lo que iba a pasar por la cantidad de vehículos que hicieron un gran “tapón”. El afamado cantante Enmanuel lo había provocado y lo compensó con un espectacular concierto que dejó a un público ávido de seguir escuchándolo. Al mexicano, parece que el tiempo se ha detenido en él, su registro vocal sigue intacto, su figura física, peculiar baile, dominio escénico y atrayente vestuario enloquecieron a sus seguidores quienes no dejaban de aplaudir y mostrarle su amor. No me arrepiento de no ir a ver a quien me dejó el “corazón partió” lo digo muerta de risa. ¡Realmente lo disfruté!

Maravilloso espectáculo

Tengo que admitir que me sorprendió ver este artista a quien conocí en la década de los 80 con tanta fuerza y vitalidad. Pese a que al inicio del espectáculo hubo una situación con el sonido, esto no empañó que se diera una complicidad entre el cantante y su fiel público quienes nunca dejaron de corear sus canciones. Apostó más en interpretar sus clásicos temas aunque sorprendió con algunos que no conocíamos. De las pocas veces qué Interactuó con el público fue para referirse a su fe y de lo que Dios ha hecho en su vida y la de su familia. Enmanuel está disfrutando al máximo de su existencia, de sus nietos, hijos y su inseparable Mercedes. El también ambientalista está dedicado en promover campañas para concientizar por el cuidado del planeta.

Felipe Suberví

Me encanta ver cómo el ingeniero Felipe Suberví director general de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo sabe reconocer a sus colaboradores teniendo en cuenta que las personas son el capital más valioso que tiene una empresa, que son capaces de generar un impacto positivo en la proyección de la misma cuando le ponen sentido de pertenecía. Por primera vez la CAASD reconoce a 150 personas por su desempeño laboral durante el año 2021. Me alegra este estímulo porque lo hacen visible y por ende servirá de inspiración para otros empleados.

Emotivo evento

Durante la emotiva actividad, Suberví destacó la entrega y el esfuerzo de todo el personal para contribuir al desarrollo de la CAASD y brindar un servicio eficiente y de calidad a los usuarios del Gran Santo Domingo. Además felicitó a cada uno de los galardonados, quienes fueron escogidos a través de votaciones por sus compañeros de departamentos. Fernando Tejeda, uno de los reconocidos, resaltó la importancia de esta premiación y afirmó que este tipo de actividad constituye una motivación para seguir realizando un trabajo con esmero en favor de los ciudadanos. ¡Dios con nosotros!