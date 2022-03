"Y… me enseñó la sotana en la cabaña"

Ivelisse Villegas

ivelisse.villegas@gmail.com

Santo Domingo

El fin de semana estuve compartiendo con unos amigos en una finca, y mientras observábamos los bañistas, risas y anécdotas salió a luz el tema de la religión y la fe, porque uno de los integrantes tiene 40 años de casado y 15 durmiendo en camas separadas porque él no quiere convertirse a la religión evangélica.

Otro, dijo que no iba a la iglesia católica porque de niño aisitía a la misa todos los domingos, hasta que se enteró que el sacerdote del pueblo tenía ocho hijos y mujeres por doquier. Terminado este relato, dice la abogada, para no mencionar su nombre, que su historia fue más dolorosa, pues fue la mujer de un sacerdote por muchos años, sin saberlo.



Fue mi ángel

Todos las observamos. Comenzó a hablar sin preguntarle. Nos dijo que el día que lo conoció, salió de la casa con la esperanza de encontrar un trabajo que le había recomendado una amiga en una casa de familia. Se había separado de su pareja por los maltratos que le daba y tenía

una niña de tres años, sin trabajo, y viviendo en la casa de su mamá.Cuando sale de la entrevista se detiene a esperar una guagua del transporte público. Y en este ínterin se para una camioneta y desde adentro un señor le dice que si quiere que la encamine. Ella lo observa y se monta sin pensarlo, pues qué más puede perder, dice dentro de sí.

Cuenta que ya adentro, mira a un hombre adulto, muy elegante, pelo bueno, de tez blanca, con un aroma que nunca más ha vuelto a percibir y una sonrisa que le inspira confianza. Durante el trayecto, ella le cuenta su situación. Se intercambian números de teléfono. Al día

siguiente ya la está llamando y así quedan de juntarse el viernes de esa misma semana.



Acuerdan verse frente al Estadio Olímpico. Cuando él llega, el corazón le palpita más de lo normal, le extiende las manos para saludar, pero este gesto se prolonga más de lo normal. Y le sonrió. Terminaron en una cabaña haciendo el amor. Al despedirse, le dio cuatro mil pesos. Había encontrado un Ángel, así le decía.



Un celibato burlado

Por más de 4 años se encontraban religiosamente todos los viernes en la tarde. Un día luego de hacer el amor, ella le dice que desea que la visite a la casa, que estaba cansada de las cabañas. Él le dijo que no podía darle esa información, mucho menos visitarla, pero fue tanta la

insistencia que se levantó de la cama, fue a la camioneta, abrió una maleta y la miró detenidamente, cuando le dijo soy un sacerdote. Ella no podía dar crédito al pedazo de tela blanca, bien bordado, lavado y planchado de forma implacable que le cubría el rostro.

Era su sotana. Ambos en silencio se vistieron con la promesa de volverse a ver. Jamás volvió a contestar el teléfono. Cuando lo dice, el silencio habló en nombre del agradecimiento y el amor que no pudo ser. La salvó de tantas penurias y le abrió las puertas hacia la felicidad que ella estaba lejos de encontrar en ese momento.



Vocación sin sacerdocio

Este relato es uno de miles que hay de sacerdotes que han desafiado el celibato para para vivir su amor a plenitud su amor, otros, por diversos motivos que no voy a juzgar, tienen una doble vida y dependiendo de las circunstancias son ángeles o son demonios. Como dice en proverbios 21: 2 A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones.