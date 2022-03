Miremos con los ojos del alma

Ana Mercy Otáñez

amercy@gmail.com

Santo Domingo

¿Cuán diferente sería el mundo si mirásemos con los ojos del corazón? Me he hecho esta pregunta decenas de veces, desde que Rusia invadió a Ucrania. He sentido mucha tristeza al ver cómo el hombre se fortalece y se convierte en un monstruo que acaba con todo y todos, incluso consigo mismo, amparado en su sed de tener, poseer y dominar, imponiéndose a fuerza de dolor, odio y rencor, dejando el control al ego y el poder.

El mundo aún sufre el escozor y secuelas del Covid-19, aun lloramos nuestros muertos y pedimos en oración y con fe, la recuperación de la salud y la economía, para continuar, pese a aquellos que han elegido mantenerse ciegos y sordos, del lado de la maldad y la avaricia. No obstante, del otro lado estamos la mayoría, esos que, por la esperanza, el positivismo, la buena voluntad y la fortaleza, practicamos la armonía y el amor hacia los demás, albergamos en nuestras almas, la posibilidad en la promesa de nuestro Señor Jesús, de amparo y protección, sobre todo en estos tiempos de cuaresma, época de conmemoración de la crucifixión y muerte del hijo de Dios, lo cual nos llama a conversión, y nos invita a practicar el ayuno y abstinencia en busca de la armonía del mundo.

Apostar a la empatía

Nuestra realidad cercana o distante sería mejor si fuésemos empáticos con el dolor ajeno. La situación mundial debe llevarnos a reflexionar, a buscar apoyo y a ser solidarios con nuestros semejantes. Todos, en algún momento hemos sentido la necesidad de ayudar al prójimo.

Aquellos que aún no lo han hecho, les llegará el momento oportuno para socorrer a quienes son víctimas de la pobreza y desolación... dejemos de ir por la vida promoviendo la amargura, el resentimiento y la envidia, envenenándonos con malos pensamientos, llegó la hora de actuar, desde cualquiera que sea nuestra posición, apostemos a la colaboración, la empatía y al apoyo mutuo. Sino el individualismo nos matará...

Todos podemos aportar

Nadie vino al mundo vacío. Revisemos nuestro don de solidaridad, no permitamos seguir embaucados en el trajín cotidiano, en el que cumplir, hacer y corresponder a decenas de asuntos de una agenda cotidiana que, nos ciega ante las inclemencias que circundan nuestro ambiente… ¡Comencemos a mirar con los ojos del corazón!

Nunca es tarde para volvernos hacia los demás con amor, brindarles una sonrisa llena de cariño, bondad y generosidad tiene millones de resultados positivos. Miremos con ojos del alma, actuemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Dejemos de lado la ceguera visual y espiritual y procedamos desde el alma.

¡Con Dios!