Protocolo en tradiciones y rituales para la buena suerte

Juan Tomás

Santo Domingo

Ya hemos iniciado un nuevo año y con él las esperanzas de realizar nuestros sueños y metas. En nuestro país como en otros, la celebración de Año Nuevo tiene tradiciones o costumbres que nos pueden causar extrañeza al conocerlas. Estas suelen realizarse tanto antes o después de llegar el nuevo año.

En lo personal, aunque conozco muchas de estas costumbres o cábalas populares, con rituales en sus diferentes regiones, como en muchos países, no soy creyente de ellas; reconozco el poder de la energía como principal fuente de lograr objetivos. Tampoco tengo rituales, he llevado algunos a la práctica sólo por estar en ambientes con los que me acompañan en el momento.

Según el Feng Shui, las cábalas, se trata de un conjunto de acciones que hacemos en algunos momentos para equilibrar la energía y atraer armonía al hogar y a nuestras vidas.

Estos rituales están orientados a la búsqueda de prosperidad, amor, suerte, salud, riqueza y, por supuesto, energía positiva.

En el conocer de mi país y algunos otros, he encontrado muchos rituales que me han marcado por lo que representan.

El comer de las uvas (tradición española), la bebida espumosa, el incienso, las velas, la lista de los deseos, el color del vestuario, son muchas de las que suelen realizarse este día.

Hay países donde ves personas saltar con sus sillas mientras el reloj marca las doce; Los niños deben saltar para estar saludables y crecer. En otros se suele ir a demostrar el amor de familia y amigos, tirando la vajilla contra las paredes de sus casas, bailar alrededor del árbol de Navidad.

La abundancia de la bebida y la comida para la prosperidad, tirar trozos de pan contra la pared para ahuyentar los mala suerte; el sonar monedas, engancharlas en la ropa o tenerlas en el bolsillo. En otros países, en el que también incluimos el nuestro, se suele pintar la casa, todo debe estar movido, limpio, nada de muebles viejos. Llegan a exagerar tirándolos por las ventanas, con el fin de atraer la prosperidad.

En otros no se cierran las puertas de la casa, para aquellos que ya no están con nosotros, puedan celebrar. El primero en salir, debe ser un hombre, moreno y alto, nunca una niña pelirroja pues traería mala suerte.

De unos amigos japoneses conocí que se deben tocar 108 campanadas en los templos de buda, evitando los 108 pecados que se pueden cometer.

Una vez me llegó la tradición del viajero, donde se saca una maleta a pasear antes de la media noche asegurando muchos viajes en el año entrante. No recuerdo el tiempo que duré para viajar, el año que lo hice…

Escríbeme al correo déjame saber tu ritual de fin de año.