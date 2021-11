Tribunal Constitucional publica tres obras jurídicas en el Mes de la Constitución

Santo Domingo

El Tribunal Constitucional (TC) puso en circulación tres libros como parte de las actividades por el Mes de la Constitución con el que conmemora el 177 aniversario de la proclamación de la Carta Magna.

El magistrado presidente del TC, Milton Ray Guevara, presentó las obras Colección Clásicos de Derecho Constitucional, la obra “Manual de Derecho Constitucional”, de la autoría del Dr. Augusto Luis Sánchez Sanlley; en la Colección Discursos del Presidente del Tribunal Constitucional, el tercer volumen de la misma, contentivo de 63 discursos y 17 reflexiones del magistrado Milton Ray Guevara pronunciados en el período 2018- 2020; y de la Colección IUDEX, especializada para obras de jueces del Tribunal Constitucional, el libro “Una aproximación al derecho penal económico dominicano”, del magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega.

Al ofrecer las palabras principales el magistrado Ray Guevara afirmó que, además de su labor jurisprudencial, el TC “ha fungido como una especie de escuela de formación cívica y difusión del derecho constitucional, por las diversas actividades con las que anualmente fomenta el estudio de la Constitución, en la comunidad jurídica y la población en general”.

Catalogó como formidables las publicaciones de los autores Sánchez Sanlley y Bonnelly Vega, pues constituyen valiosos insumos que servirán de base a futuras reflexiones o investigaciones sobre las temáticas jurídicas que abordan.

Destacó el enfoque del “Manual del Derecho Constitucional” de Sánchez Sanlley, que aborda un aspecto poco estudiado del derecho constitucional, referente a la regulación del funcionamiento del Estado y la organización del poder.

Sobre la obra del magistrado Bonnelly Vega, el magistrado presidente manifestó que su autor es un verdadero maestro del derecho penal y que “este valioso aporte servirá para apreciar la inmensa responsabilidad que recae en la administración de justicia, ante la crisis de las democracias latinoamericanas afectadas por el flagelo de la corrupción”.

Al presentar su obra, el magistrado Bonnelly Vega dijo que esta publicación introduce al lector en el ámbito del Derecho Penal Económico y procura una aproximación a lo que constituye su parte general, incluyendo definiciones; elementos que regulatorios de la vida económica según la Constitución dominicana y tribunales constitucionales iberoamericanos, entre otros importantes aspectos.

En el acto intervinieron, también, el magistrado Miguel Valera, quien prologó el volumen de discursos del presidente del Tribunal Constitucional; y el editor de la misma, Julio José Rojas Báez; así como Ricardo Rojas León, escritor del prólogo de la obra del magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega.

Hicieron uso de la palabra, asimismo, el magistrado Bonnelly Vega, quien ofreció unas palabras sobre su obra; así como un representante de la familia del doctor Sánchez Sanlley. Ambos agradecieron al Tribunal Constitucional la publicación de dichas obras.

La actividad terminó con la entrega de obras por al magistrado Bonelly y a la familia Sánchez, así como a algunos invitados especiales presentes en el acto.

Al final, el magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, coordinador de la Comisión Organizadora del Mes de la Constitución, recordó que el mismo concluye el próximo domingo con la tradicional caminata “Caminemos por la Constitución” en el Jardín Botánico, que este año, debido a la pandemia, tendrá un carácter prácticamente simbólico por la poca cantidad de invitados a la misma.

Castellanos Khoury informó que este año, acatando las disposiciones establecidas por las autoridades gubernamentales y otras normativas del protocolo COVID-19, la jornada conmemorativa no incluirá la tradicional Gala por la Constitución, evento cívico artístico-cultural que contribuye a la difusión de la cultura constitucional y que cada año reúne a cientos de personas en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. En ese caso, la decisión es también una expresión de sensibilidad y de solidaridad del Tribunal Constitucional con la sociedad dominicana ante las graves y difíciles situaciones que, debido a la pandemia, han vivido y viven muchas familias, no solo en términos económicos, sino también emocionales, por la pérdida de familiares y amigos. “Aunque siempre la hemos realizado de forma moderada, comedida, nos pareció que este no era el mejor momento para una actividad como esa, por lo que decidimos no realizarla”, explicó el magistrado Castellanos Khoury. Tampoco serán realizadas las Olimpíadas del Conocimiento ni la Jornada de Reforestación debido, fundamentalmente, a las medidas preventivas y de cuidado frente a la pandemia.

La Comisión Organizadora del Mes de la Constitución está conformada, además del magistrado Castellanos Khoury, por los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto del presidente; Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Vargas Guerrero y Miguel Valera Montero.