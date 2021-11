AFP Siembra e Intec otorgan beca a estudiante meritorio

Santo Domingo

El estudiante dominicano que recientemente ganó la medalla de bronce, en las XXIII Olimpíadas de Matemáticas de Centroamericana y del Caribe, Miguel Ángel Hernández Lora, recibió una beca completa para realizar sus estudios universitarios en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), gracias a la alianza entre la academia y la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Siembra.

El anuncio fue realizado por el rector del INTEC, Julio Sánchez Maríñez y el vicepresidente de finanzas e inversiones de AFP Siembra, José Manuel Reynoso, durante el acto de firma del convenio en el que ambas entidades se comprometen a otorgar becas de estudios a estudiantes sobresalientes, como parte del compromiso de ambas instituciones con el desarrollo social del país, a través del fomento al conocimiento.

El joven galardonado expresó, “Me siento muy honrado de poder recibir esta beca y me alegra mucho saber, que en nuestro país existen instituciones como AFP Siembra y el INTEC que apoyan la educación y creen en el talento dominicano. Esta es una gran oportunidad para poder seguir superándome y formarme como un profesional competente, lo que me permitirá desenvolverme de manera exitosa como docente e investigador en el ámbito de las matemáticas, que tanto me apasiona”.