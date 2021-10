Arrank Radio Show celebra un año al aire por la Interactiva

Gabriela Hungría

El comunicador Marcial Martínez, junto a sus colaboradores, celebró un año al aire con su espacio "Arrank Radio Show", transmitido los sábados, de 2:00 a 3:00 de la tarde, por la emisora digital La Interactiva.

Ovandy Camilo, director de la emisora, subió a tarima a dar las palabras de bienvenida y compartió con los presentes como se dio el primer acercamiento con Marcial, al momento de iniciar el espacio.

Martínez durante su participación, agradeció a todos los patrocinadores de la actividad, y a cada uno de los colaboradores del espacio, resaltando a sus co-host Catherine Suzaña y Marian Grey. De igual forma se refirió a su padre Carlos T. Martínez, quien dice es su mayor inspiración en la comunicación.

Don Carlos compartió también con el público, lo orgulloso que se siente tanto de su hijo, como de su nieta, quien también ofreció unas palabras de agradecimiento y admiración a su padre.

“Yo un día le dije a mi papá que iba a ir con él al programa, y me impuse, llegué y me senté, y me siento muy orgullosa de él y de acompañarlo”, dijo la hija del comunicador.

Al finalizar el encuentro, el grupo Santo Domingo Pole Dance ofreció un ameno show donde compartió algunos bailes e invitó a los interesados a compartir en sus clases, en el tercer nivel de la plaza comercial.