La Vinería Italiana realiza cata con los vinos Mezzacorona

Redacción Sociales

Santo Domingo

Representantes de la Vinería Italiana organizaron un “Open House” en el que se hizo cata con vinos de las exclusivas bodegas Mezzacorona originaria de la región de Trentino, Italia.

Desde su llegada al encuentro en las instalaciones de la tienda enológica, los invitados degustaron cinco variedades de caldo, acompañado de bocadillos típicos de las tierras de Italia que maridaban perfectamente con los vinos.

La actividad fue encabezada por Giuseppe Salerno, ejecutivo de la Vinería y Leo Corredor, gerente de exportaciones para América Latina de Mezzacorona, quienes guiaron a los presentes por un recorrido en los diferentes tipos de botellas descorchadas.

El Pinot Grigio, Cabernet Sauvignon, C. Firmian Gewurztraminer, C. Firmian Muller y C. Firmian Teroldego, fueron los vinos que deleitaron los paladares de los que se dieron cita a la velada.

Corredor explicó que los viñedos de Mezzacorona están a más de 500 metros sobre el nivel del mar, disfrutando de un clima templado, en el corazón de los Alpes Dolomitas, donde durante generaciones los miembros de la familia han cosechado las uvas siguiendo técnicas de procesamiento sostenibles y cultivando los viñedos con sistemas de producción integrados.