Un proyecto turístico marca país

Santo Domingo

La empresa TWIP Productions presentó el proyecto cinematográfico “Two Wheels in Paradise: Hispaniola”, un documental para distribución internacional, que mostrará la inigualable belleza de República Dominicana, su geografía, turismo, paisajes, cultura, historia, gastronomía, la música y su gente.

El coctel contó con la presencia de Robert Cooper, creador de TWIP; Alexandra Guerrero, productora de TWIP, acompañados del afamado director y cineasta suizo Claudio von Planta, director cinematográfico y personaje del proyecto, quien vino al país de manera exclusiva para la presentación oficial del mismo.

Two Wheels in Paradise: Hispaniola” (TWIP) a filmarse en República Dominicana en 2022, durante 7 semanas de rodaje, será presentado en inglés y español, con una duración de 120 minutos. En un recorrido sin igual de 40 días, cuatro personajes de edad madura explorarán en motocicletas todos los rincones del país, mostrando a través de sus ojos la gran diversidad de las diferentes ciudades y sus atractivos turísticos. El reparto está integrado por Gevin Fax, Bob Hite, Claudio Von Planta y Robert Cooper, y será narrado por Sergio Carlo.

Robert Cooper, norteamericano con más de una década residiendo en el país, expresó que la naturaleza de este proyecto cinematográfico es “mostrar a través de esta gran aventura en Quisqueya, las riquezas y escenarios maravillosos que tiene la República Dominicana, con un concepto diferente, asegurándonos que millones de televidentes en todo el mundo puedan conocerla y apreciarla a través de las diversas aventuras y actividades de nuestros protagonistas”.

Alexandra Guerrero expresó que “este rodaje y su proyección internacional tendrá un impacto importante en nuestro Turismo Marca País, promocionando la experiencia de explorar todo lo que ofrecemos, con una dinámica incomparable, a través de las aventuras en motores”.

Two Wheels in Paradise: Hispaniola mostrará, de una manera visual única, lugares como Jarabacoa, Manabao, Moca, Cabrera, Pedernales, Bahía de las Águilas, Nagua, Samaná, Monte Plata, Juan Dolio, Hato Mayor, Los Haitises, Miches, Boca de Yuma, Macao, La Romana, Santo Domingo, Santiago, Cabarete, Puerto Plata, Maimón, Monte Cristi, Dajabón, San Juan, Barahona, San José de Ocoa, San Cristóbal, Bonao, Constanza, entre otros. Por igual, la serie motivará a los espectadores a vivir cada momento de sus vidas de manera entusiasta.

Acerca de Robert Cooper.

Robert Cooper, creador de Two Wheels In Paradise (TWIP), es un empresario, marino, piloto, motociclista, exatleta profesional y propietario de MotoCaribe Motorcycle Adventure Tours, empresa especializada en recorridos de aventuras en moto por el país, de reconocimiento

mundial. Residente en Jarabacoa desde hace 13 años, Robert trae su amor por la República Dominicana, pasión por la aventura del motociclismo y conocimiento profundo de las carreteras.

Alexandra Guerrero

Alexandra Guerrero, productora de Two Wheels In Paradise (TWIP). Como productora de cine independiente, ha estado vinculada a la industria cinematográfica desde una temprana edad. Su labor como Encargada del Departamento del Sistema de Información y Registro Cinematográfico (SIRECINE) y la División Técnica de la Dirección General de Cine (DGCINE), la motivó a profundizar sus conocimientos en la industria del cine dominicano. Productora general de la película dominicana “Carajita”, a estrenarse en el Festival de Cine de San Sebastián, en la sección de Nuevos Directores.

Más de Claudio von Planta

Afamado director y cineasta suizo, con sede en Londres. Creador de la magia visual de las exitosas series y viajes de aventuras en motores vistas por millones de personas en todo el mundo, Long Way Up (de Ushuaia a Los Ángeles), Long Way Down (de Escocia a Sudáfrica) y Long Way Round (del este de Londres a Nueva York). Como director cinematográfico y uno de los personajes protagónicos de “Two Wheels in Paradise: Hispaniola” (TWIP), trae su amplia experiencia de trabajo a esta producción cinematográfica.