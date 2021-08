Un reconocimiento a Julio José Rojas Báez

Redacción Sociales

Santo Domingo

En un emotivo acto, Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional (TC) reconoció la trayectoria de Julio José Rojas Báez como secretario en la alta corte de la entidad, desde el 2012 hasta la fecha.

Al encabezar el encuentro, el titular expresó la alegría y agradecimiento que sienten los jueces del Pleno del TC al resaltar la labor de Rojas Báez por el esfuerzo, la honradez y la responsabilidad con la que se desempeñó en una institución nueva que se debatía entre la duda y la esperanza.

“Rojas Báez es un gran jurista y un extraordinario ser humano, en el que se conjugan un gran talento y probidad profesional, unos conocimientos raras veces encontrados en un joven jurista, y, sobre todo, un gran sentido de la discreción y lealtad a la institución”, dijo el magistrado.

Las ponderaciones sobre su calidad profesional y humana fueron revalidadas por sus compañeros en un video documental transmitido durante la ceremonia, en la que también le fue entregada una placa de reconocimiento en nombre del TC.

Rojas Báez agradeció a su familia y al personal de la institución por su apoyo durante su gestión. “Creo que en el TC he ganado y aprendido mucho y todo lo que aquí he vivido me acompañará para siempre y me servirá para poner en contexto todas las experiencias que en lo adelante tenga frente a mí”, concluyó.