Hoy renuevo mi compromiso con Listín Diario

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

Han pasado muchos años desde el primer día que llegué al edificio de Listín Diario con la intención de formar parte de su equipo. Muchos, quizá mucho más de lo que alguna vez pude imaginar.

Vine aquí de la mano de una gran maestra. Líder por excelencia y promotora de mi crecimiento profesional, Maritza Carvajal, de quien aprendí que no se llega a ningún lugar importante cuando decides tomar un atajo. Ella me enseñó que solo la excelencia compite con la excelencia y que no hay ningún rol pequeño en una empresa, la actitud de quien lo desempeña lo hace grande e importante.

Para toda la vida

Ha sido este edificio testigo de mi desarrollo. Por estos pasillos han corrido mis hijos siendo apenas niños. Aquí he cultivado hermosas amistades de quienes me siento privilegiada. Aquí aprendí el valor del esfuerzo, he experimentado en cientos de ocasiones la satisfacción del deber bien cumplido, he sentido orgullo de mi misma y de mi equipo, he recibido la oportunidad de escalar, me he retado, he reído, y he aprendido a impregnar pasión y compromiso en cada posición asignada.

Listín Diario es una escuela en el más amplio contexto del significado de la palabra. Algo misterioso y encantador tiene esta empresa que logra que las personas que laboramos aquí nos identifiquemos con cada logro, con cada situación. Hay una cultura de dueño que se esparce por el aire, que, si bien es cierto que no todo el personal lo siente, la gran mayoría si, y es número suficiente para que el engranaje de éxito que nos mueve y coloca en un alto sitial de preferencia, permanezca en constante crecimiento.

Mi compromiso

Con el paso de los años mi pasión y respeto por lo que hago es mayor. Va aumentando el compromiso con mi preparación Ser parte de Listín Diario y testigo de la evolución y modernización de cada uno de los procesos me empuja y motiva a aprender cosas nuevas. A estudiar, a actualizarme y a participar de manera activa en las nuevas dinámicas de difusión de la información.

¡Gracias!

Solo existe una palabra que puede simbolizar la gran cantidad de momentos memorables vividos en Listín Diario, ¡Gracias! No sé hasta cuando, pero mientras sea parte de esta gran familia, cada primero de agosto yo elijo renovar mi compromiso de fidelidad y respeto con Listín Diario y el equipo humano que hace posible que la visión de don Arturo J. Pellerano Alfau siga firme. Y cuando ya no esté, aplaudiré su éxito.

Hoy celebro feliz, honrada y orgullosa, el 132 aniversario del periódico de los dominicanos.

¡Hasta el lunes!