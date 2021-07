“Me gusta corregir a mis hijos y que hagan las cosas bien’’

ivelisse Villegas

Santo Doimingo

Sigfrido Peña es el padre de la modelo Arlenis Sosa, de quien se siente muy orgulloso por el prestigio que ha logrado, de ser una de las top model más famosa y a la vez, comprobar que su hija adoptó como suyos todos los valores que le inculcó día día.

Con una camisa blanca y un pantalón negro entró Sigfrido a la sala del Senado de la República para ver y escuchar la resolucion que otorgaba un reconocimiento a su hija, por ser una embajadora del país en las pasarelas internacionales.

La resolución destacó que Arlenis Peña Sosa es portavoz de la casa parisina de cosmética y perfumería Lancôme modeló y está casada con el jugador de la ACB (Obradoiro CAB) Donnie Mcgrath.

Sosa se adentró de lleno a la industria del modelaje y ha desfilado para algunos de los más prestigiosos diseñadores y casas de moda del mundo.

También, en el ámbito social, la homenajeada trabaja a favor de la niñez y creó la Arlenis Sosa Fundación, que se enfoca en la pediatría, especialmente destinada a ayudar a niños con problemas de diabetes y VIH/Sida.

La emoción se podía tocar en el salón, literalmente, las lágrimas no paraban de brotar de los rostros felices, como por ejemplo, el de Luis Menieur, su mentor. Para su padre se hizo más notoria cuando la beldad le dio las gracias, por ser una de las personas que más ha influido en su crecimiento personal profesional.

Al terminar el acto protocolar, me acerqué a él y le pregunté cómo se sentía, no me contestó al instante, la emocion era evidente, en la voz entrecortada y el brillo de sus ojos. Me dijo después de la pausa. ''Usted no se imagina como me siento como ser humano y padre, ¡Maravillado!.

La modelo heredó de su padre la esbelte, y también gestos y actitudes como por ejemplo, la simpatía puesta en práctica al llegar al salón en donde con efusivo abrazo saludó a todos y el valor de la gratitud, pues su discurso estuvo centrado en palabras de agradecimiento.

“Me gusta corregir, que las cosas estén bien hecha, me gusta todo lo bueno para mis hijos, pero lamentablemente ahora no se puede ni corregir. "Es difícil ser padre es estos tiempos, aunque está satisfecho por todo lo enseñado a sus hijos y más ahora, que está cosechando los frutos”.