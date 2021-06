¡Tengo dudas!, ¿Eres buena madre?

ivelisse Villegas

ivelisse.villegas@gmail.com

Santo Domingo

Hace unos días escuché a una compañera de trabajo decir que no se consideraba una una buena madre, no le pregunté por qué… Posiblemente, yo también soy una muestra en el universo de ese rol impredecible, por la complejidad que suscita en muchas mujeres cuando su maternidad no es exclusiva.

Cuando una mujer decide ser mamá dando crédito a ese llamado de lo más profundo del corazón hace un compromiso para toda la vida con ese ser aún sin conocerlo. Es un vínculo eterno en donde se pierde el amor por uno mismo para regalarlo a nuestros hijos. Y lo queremos hacer tan bien que nada es suficiente y siempre nos cuestionamos si lo hicimos o lo estamos haciendo bien, al ver los resultados en su carácter, decisiones y estilos de vida, muy lejos a lo que nos imaginamos que sería. Muchas veces son un termómetro, y en otras ocasiones espejo en momentos de dificultades e inquisidores que nos ponen a dudar en nuestra propia tabla.

Retos

“ Por encima del gran amor que nos embarga por ellos, que se supone es un sentimiento universal, cada maternidad trae sus retos dependiendo la etapa del retoño, tiene su historia, se desarrolla con vínculos afectivos distintos. Cada madre tiene una genética diferente que la hace única e irrepetible y, pese a todo esto, se espera de ella un amor incuestionable.. ”



Por encima del gran amor que nos embarga por ellos, que se supone es un sentimiento universal, cada maternidad trae sus retos dependiendo la etapa del retoño, tiene su historia, se desarrolla con vínculos afectivos distintos. Cada madre tiene una genética diferente que la hace única e irrepetible y, pese a todo esto, se espera de ella un amor incuestionable.

Pilar Jericó, educadora, conferencista escritora, siendo uno de sus libros más vendidos NoMiedo, dijo en una entrevista a la plataforma BBA: "Aprendamos Juntos”, que es normal que una madre sienta miedo, inseguridades y sentimientos de culpa, aunque no es saludable, lo importante es sacarle beneficios a esta incógnita, tener valor para reconocerlo y hacer de esto una fortaleza que nos inspire".

Coraje

Recuerdo la historia de Thomas Alba Edison, era el séptimo y más pequeño de todos los hermanos. Duró solo 12 semanas en el colegio público y un día llegó con una cartita que le entregó la profesora y quien le dijo que sólo se la podía dar a su madre, Thomas imaginaba lo que pasaba y cuando la mamá leyó la carta comenzó a llorar y él le preguntó qué decía, ella le dijo: "que eres un genio que en el colegio no pueden enseñarte más y lo haré yo". Al poco tiempo leía muchos libros y a los 12 años comenzó con su vida de inventor. Su mamá murió cuando él tenía 24 años y, recogiendo sus cosas Thomas encontró la nota que decía: "Su hijo es un niño enfermo mentalmente, no puede volver a este colegio". Se convirtió en empresario e inventor de 1093 patentes en Estados Unidos.

Valor

La mamá de Thomas Edison, cuando lloró, tenía un mar de emociones, pero encontró el coraje de ver más allá de las etiquetas, y aunque todas las madres tenemos conflictos y dificultades que a veces sólo están en nosotros, en la medida que podamos conectar con nuestra vulnerabilidad y aprendamos a perdonarnos vamos a educar desde corazón y este es el camino para disipar dudas.

En realidad, nuestra maternidad es celebrada porque aun con la duda de la imperfección que nos distrae, hay un hijo que ve a su madre como lo mejor que le ha pasado, porque solo ella le dice que es el más lindo del mundo, solo ella es capaz de dar su vida por él, sola ella lo da todo sin pedir nada a cambio, desde el momento de la concepción hasta las diferentes etapas de su vida porque es nuestra mayor felicidad.

Amor de madre

Muy lejos de la ideal, están aquellas madres menos afortunadas que hacen lo mejor que pueden en sus circunstancias. También están las que son apoyadoras, culecas, cómplice, sobreprotectoras,controladora, perfeccionista y aunque el amor de madre esté degradado en múltiples tonalidades, es el único que no puede sustituirse cuando es genuino, y no es suficiente parirlos y criarlos . Se necesita más… En este dulce transitar ya sea por elección o no. ¡Felicidades!