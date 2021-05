Neyvi Tolentino Ser madre me supera todas mis expectativas

Ivelisse Villegas

Santo Domingo

En plena labor de parto, la abogada Neyvi Tolentino respondía consultas a los clientes. En medio del dolor, ella sabía que tenía una doble misión en la vida, ambas muy satisfactorias, ser madre y emprendedora.

Desde ese instante busca el balance para disfrutar con pasión su maternidad y profesión, “Si falta una, me siento incompleta”.

“Para mí el éxito está en saber separar los tiempos de ambos, porque te aviso desde ya, 24 horas al día no son suficientes para ser mamá de Pablo León y llevar una empresa. El camino es largo, pero más seguro si vas con buenos guías”, dice.

Ella es la Ceo del bufete Tolentino Abogados, una firma radicada en España, especialista en asuntos migratorios y extranjería, pero eso no es lo extraordinario. Ella es admirada en República Dominicana, su país natal, y el mundo, por ser la primera abogada en tener un robot en su despacho al que llama “RoBerta”, el cual responde consultas a los clientes vía digital y organiza expedientes.

Por esta hazaña, la revista Forbes la escogió como una de las ‘Mujeres más Poderosas del Mundo’, en su edición del 2020 y le fue otorgado el premio “Emprendedor inmigrante del año”, en 2019.

Este hecho trascendental lo describe así: “Entender un problema es sencillo, buscar una solución es más complejo, pero yo me imbuí en crear un nuevo tipo de solución, porque el verdadero problema de la inmigración es que no es rentable contratar un abogado para solucionarlo. Así que monté un equipo para hacer que la efectividad de un abogado se multiplicará por cien. A día de hoy RoBerta ha conseguido un factor de productividad de 256%”.

Explica que RoBerta es el equivalente a un piloto automático en un avión. El piloto sigue teniendo la responsabilidad de llevar el avión, pero el asistente es capaz de aumentar la seguridad de los aviones sin que esto sea un sobreesfuerzo. Actualmente el robot chequea más de cien mil comprobaciones sobre el estado de los expedientes cada 5 minutos, dando un nivel de calidad que es imposible de conseguir por los humanos.

Recientemente, Neyvi Tolentino estuvo en el país y confiesa que “Siempre se añora regresar a casa. Mucha nostalgia, pero aprovechando la oportunidad y con la visión de nuevos proyectos que puedan ser útiles para colaborar con la comunidad dominicana”.

Su maternidad

“Ser la mamá de Pablo León, es todo un reto. Siempre he dicho que ser emprendedora se parece mucho a ser una madre novata, pero responsable. Tienes en tus manos un proyecto de futuro, que aunque te hayas preparado ves que te supera por todos los lados”, sostiene.

Dice que sus roles tienen semejanzas: “Hay que aprender a improvisar, y sobre todo, poner muchas horas de más para sacarlo adelante (horas que no tenías planificadas). Al igual que una empresa, es muy importante tu equipo. En mi caso, me apoyo en la figura de su padre, Pablo Sánchez, quien es mi soporte tanto para la empresa cómo el entorno familiar. He pasado momentos difíciles, poniendo en la balanza las prioridades”.

Su historia

La abogada y madre de define una mujer apasionada que vive al máximo. “Creer que no hay límites, más que aquellos mentales que puedas crearte”.

A ella la motivó estudiar leyes su compromiso por la igualdad y la justicia social. Velar por el respeto, y que todos tengan los mismos derechos en cualquier sociedad, sin importar su género, origen, condición o creencias. Con este sueño llega a España en el 2007, con tan solo 22 años a estudiar en el Instituto de Empresa.

“No me frena el saber que no existe algo, porque siento la fuerza de poder crearlo”.