Scotiabank participa en panel sobre liderazgo femenino

Santo Domingo

Scotiabank tuvo una destacada participación en el “Mercado Women Leadership Summit 2021: The Change Makers”, evento anual organizado por la Revista Mercado Media Network, con el fin de resaltar el liderazgo femenino en el país y analizar la influencia positiva de un grupo de mujeres ejecutivas de negocios que brindaron testimonios de aprendizaje, empoderamiento y tenacidad.

María Isabel Grullón, directora de Recursos Humanos y Servicios Administrativos del Banco compartió su opinión respecto al rol preponderante de la mujer en los tiempos actuales. De cómo enfrenta los desafíos, la responsabilidad de ser ejemplo para otras mujeres, y afianza una carrera de éxito y liderazgo.

De acuerdo a Grullón, “la capacidad de escucha es de las mayores fortalezas que tenemos las mujeres para lograr el éxito. Las mujeres somos líderes innatas; tenemos la dedicación y el deseo de lograr cosas, y sobre todo, la capacidad de hacer varias tareas al mismo tiempo porque tenemos la facilidad de adaptación”.

Opina que deben definirse objetivos para seguir impulsando el empoderamiento económico de la mujer, aunque en el ámbito laboral recomienda no asignar cargos por cuestión de género, pues el éxito no depende de ello, sino del esfuerzo y la actitud. “Y pongo el ejemplo de Scotiabank, donde contamos con indicadores para medir nuestros avances en esos temas. Sin embargo, nuestra Política de Reclutamiento y Selección no nos permite hacer distinción en temas de género, por lo que los talentos son seleccionados en función de su experiencia, preparación académica y competencias requeridas, lo que nos convierte en una empresa 100% inclusiva y 100% igualitaria”.

La entidad bancaria promueve la igualdad en las posiciones de liderazgo. En el país, el 63% de la planilla de empleados corresponde al género femenino. De las posiciones de liderazgo, ellas ocupan el 58% (nivel director hacia arriba); y el 64% de las promociones realizadas durante los últimos 12 meses fueron otorgadas a mujeres.