Clínica Tarrazo inicia campaña de prevaloración online

Con el objetivo de adaptarse a la situación de nueva normalidad en la que vive la sociedad de hoy, al tiempo de fomentar la comunicación directa entre pacientes y doctores, la Clínica Tarrazo ha implementado la prevaloración online.

Aunque el paciente no pueda acudir personalmente a la Clínica, se facilita la comunicación con los doctores desde la comodidad de su hogar y se establece un estudio previo de la situación para que de este modo, el doctor pueda aconsejar de la mejor manera al paciente y obtener los mejores resultados de su tratamiento.

“Esta iniciativa no tiene fecha de inicio, puesto que ha estado siempre activa, el trato cercano con el paciente y crear la complicidad necesaria es uno de nuestros pilares fundamentales. No obstante, creemos que debido a la situación mundial de pandemia, ofrecer servicios online es más importante que nunca, asegurando a nuestros pacientes que no obstante no puedan desplazarse a la clínica, van a poder recibir el mejor trato posible y poderlos guiar y aconsejar en los procedimientos a seguir”, expresó el doctor Manuel Tarrazo.

La Clínica Tarrazo adelantó que ofrecerán un canal de comunicación directa entre los pacientes y médicos, para que vía WhatsApp, de forma online y totalmente cómoda, el usuario pueda despejar todas las dudas que tenga sobre su intervención y se pueda enfocar el tratamiento a la situación específica de cada persona.

“Los doctores serán los responsables de tratar directamente con el paciente, dependiendo del tratamiento, estos estarán en contacto directo con los especialistas de esa área médica. Parte de los profesionales de especialización se encuentran: cirujano plástico, estético y reparador; equipo de tratamientos capilares y microinjerto capilar con técnica FUE y los doctores de medicina estética y regenerativa para conseguir bienestar en cada parte de tu cuerpo”, expuso el doctor Tarrazo.