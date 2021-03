¿Qué le dirías a Cristo en esta Semana Santa?

Fanny Santana

santanafanny@gmail.com

Santo Domingo

Ya estamos en plena Semana Santa, un período de reflexión, de reafirmación que Cristo vino a morir por ti y por mí, lo hizo por el inmenso amor por todos nosotros. Podemos acompañar a Jesús en este tiempo con un recogimiento sincero, con nuestra oración, sacrificios en perdonarnos y perdonar a quienes nos han dañado. Hacerlo desde un arrepentimiento que venga del corazón.

Esta es una buena oportunidad para poner en relieve nuestras vidas, nuestros miedos, llenar nuestros vacíos, estar más cerca de nuestra familia y sobre todo seguir las huellas y la palabra de nuestro Salvador, solo así seremos felices, la meta a la que todos debemos aspirar.

¿Quién es Cristo en tu vida?

Asistí a la misa del Domingo de Ramos, dando inicio a la Semana Santa en el auditorio de Casa San Pablo. Una gran emoción que sentí, tenía un año que no lo pisaba. Fue gratificante encontrarme con tanta gente querida y aunque estábamos uno tan lejos del otro el amor nos acercó y la felicidad de vernos brilló en nuestros ojos.

El padre Gerardo De Óleo párroco de la Parroquia San Juan Bautista fue el celebrante quien siempre nos pone a pensar en sus homilías. En esta ocasión hizo lo propio nos interpela con varias interrogantes. Preguntó: ¿Quién eres tú en esta Semana Santa, un Judas no coherente, quien no midió su traición, un Pedro vacilante quien aun siendo un hombre sincero tuvo miedo y negó o un Pilato lavándose las manos? ¿Quién eres tú frente a Cristo? ¡Es una excelente oportunidad de hacernos la pregunta, por dura que parezca!

La pandemia sigue

Esta semana Santa se vuelve muy atípica y a la que hay que ponerle el mismo cuidado. Veo tanta gente planeando sus vacaciones que temo que lo que ha logrado el gobierno pueda revertirse y volvamos a caer en un descontrolado contagio.

Reconozco que cada quien es dueño de sus acciones y esa es su libertad, pero lo que no entiendo es que no se den cuenta que esta terrible pandemia sigue presente y que debemos cuidarnos como el primer día. Si bien es cierto que todos merecemos un respiro no menos cierto es que hay que ser responsables, esto no es un juego. Estamos hablando de vida.

Países como Alemania, Francia y otros han vuelto a endurecer su protocolo, pero aquí, ¡muy bien, gracias!

Finalmente ¡Que Tú voluntad se haga vida en mí, Tu ejemplo me anima a no rendirme ante el dolor y traición! Sigo con confianza el camino que Tú me propones Señor.

Pasen una buena Semana Santa, que sea de cambios y renovación para un buen vivir. Felices pascuas de resurrección adelantadas.

¡Les dejo mi ternura!