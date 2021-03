Fanny Santana

santanafanny@gmail.com

Santo Domingo

En estos días he oído impresionantes testimonios de madres sobre su decisión de no abortar, que no les importó la condición con que pudieran venir sus hijos. Que supieron que la vida es lo más preciado que tenemos. Nada debe valorarse más que la vida humana, de la misma manera no hay justificación para atentar contra ella. Eso es precisamente lo que ha unido a un colectivo de organizaciones de la sociedad civil, acompañados por la iglesia católica y evangélica que asumen este compromiso por la vida este sábado 27 de marzo a las 9 de la mañana partiendo desde el emblemático estadio Quisqueya.

Recorrerán diferentes puntos para concluir en el Congreso Nacional. Estamos a ley de horas para ver la histórica caravana que teñirá de azul celeste la capital dominicana donde dejarán su posición sobre la despenalización del aborto en las tres causales. Definitivamente la vida hay que defenderla y este es el propósito de miles de personas en las que me inscribo yo.

Andrea Bocelli

A propósito de que el tema del aborto, que siempre genera tanta controversia en nuestro país, he puesto la mirada desde la ciencia, lo constitucional, humano y religioso. Indagando me encontré con la posición del tenor italiano Andrea Bocelli sobre el polémico tema “Mi madre respondería a estas madres que un niño con un problema físico puede llevar mucha alegría a una familia, como sucedió a la mía, e indiscutiblemente la vida es un dono, hay que tener confianza en Dios, sólo Él sabe cuál es el mejor camino para cada uno de nosotros”, sostuvo el afamado artista.

Se recuerda que la madre del artista durante su embarazo sufrió un ataque de apendicitis por lo que recibió un tratamiento que a decir de los médicos este podría causar graves malformaciones fetales, por lo que le recomendaron que pusiera término a su embarazo, pero ella se negó a seguir con las recomendaciones. Es bueno puntualizar que la ceguera de Bocelli se debe a un trastorno genético, glaucoma congénito y no tuvo relación con el tratamiento recibido por su progenitora.

A Andrea Bocelli, de 62 años, se le tiene como un milagro viviente no solo por su inmenso talento sino también por su testimonio. Él siempre está a favor de la vida, razones tiene.

Por una vida plena

Hay regalos que llegan en el momento justo. Scotiabank, dentro de las actividades que ha venido desarrollando en marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, invitó a una veintena de periodistas y comunicadores para enseñarnos a tener una vida más plena a través de la respiración.

Aunque el encuentro fue virtual no dejó de ser gratificante ya que pudimos ver a queridas colegas a quienes precisamente tengo un año que no comparto producto de la pandemia. María Isabel Grullón, directora de Recursos Humanos y Servicios Administrativos, María Eugenia Rojas, primer gerente de Asuntos Corporativos, Comunicación y Cultura, y Vanessa Read, gerente de Comunicación, fueron las anfitrionas. Con su empatía acostumbrada, María Isabel dio la bienvenida a tiempo de introducir a Lucrecia Erreguerena, coordinadora general de la Fundación El Arte de Vivir, e instructora de los cursos.

Bonito regalo

Lucrecia compartió valiosas herramientas que nos transportó a la quietud a través de técnicas para descansar la mente, relajar el cuerpo, controlar la respiración y manejo de nuestras emociones. También nos proporcionó información sobre inteligencia emocional para aumentar la concentración, impacto de la respiración en nuestra salud física y emocional, para tener una mejor vida. La interesante actividad llega con la idea de continuar dando relevancia y visibilidad al tema de la inclusión femenina en el ámbito laboral. Compartieron que “la inclusión de género es un área de enfoque para Scotiabank, y forma parte de su cultura y Valores”.

Finalmente: ¿Qué piensas sobre del valor de la vida?

¡Les dejo mi ternura!