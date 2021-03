Pina y Gabriela: una abuela y su nieta unidas por la moda

Maritza Morillo Suero

Santo Domingo

Dice un refrán que cuando se quiere se puede, y Gabriela Duquela da su testimonio de que es real. Esta adolescente sentó su sello de perseverancia y, en medio de la pandemia provocada por el Coronavirus se empoderó de su yo puedo y arrancó con su proyecto soñado.

A diferencia de muchos otros jóvenes que, quizás se llenaron de temor ante el confinamiento, esta jovencita decidió sacarle provecho al encierro y junto a su abuela, Pina Gómez, emprendió su vuelo en el negocio de la moda, con el que busca posicionarse como marca en el mercado local e internacional.

La adolescente cuenta que el encierro al igual que a todo el mundo le causó miedo por no saber la magnitud del tema, ni a los que se enfrentaba, sin embargo, al ver que el proceso sería largo y que el refugio domiciliario era aburrido y a la vez agotador, pensó sacarle provecho al tiempo.

En conversación con su abuela, una diseñadora empírica tomó la decisión de crear una línea de ropa llamada "G&P Fashion Brand", una marca con sello propio a través del cual ambas expresan su significado personal de la moda.

“Realmente no sabemos cómo en medio de una pandemia pudimos ponernos de acuerdo vía WhatsApp y emprender un negocio en un tiempo tan incierto. Sin embargo, nos lanzamos, y aquí estamos viendo los resultados y con la esperanza de que este pequeño emprendimiento llegue a ser reconocido mundialmente”, explica Duquela.

Emocionada de estar asociada a su abuela, la joven explica que el proyecto es ideado por ella, ya que siempre está pendiente de sus cosas y desarrollo personal.

Recuerda que al terminar su curso de diseño en MOMA le empezó a mostrar sus confecciones y quedó tan impactada que le pidió que fuera su aliada. La petición la aceptó de inmediato, dando rienda suelta a la idea que culminó con la apertura de G&P.

“Para mí fue un honor escuchar su propuesta, así que sin mucho que pensar acepté el reto y aquí estamos. Ella puso su experiencia y yo mis renovadas ideas y de verdad hemos hecho una empatía increíble en cada pieza que confeccionamos”, recalca la chica.

¿En qué consiste "G&P Fashion Brand?

“Esta es una iniciativa en la que ambas hemos trabajado en una misma dirección para crear un sello con nuestra identidad. Somos una marca de moda diseñada por una abuela y una nieta que comparte la misma pasión”, dijo

Mi abuela Pina, es costurera y diseñadora empírica, en la ciudad de New Jersey y yo soy una amante de la moda y estudiante de diseño con grandes ideas en mente para desarrollar y sin importar la distancia vamos a lograr nuestro propósito, afirma Duquela.

¿Qué significa para ustedes su primera colección "Leggings Fever"?

Este nombre es de mucho valor para nosotras, ya que así se llama la primera colección, una propuesta inspirada en la comodidad y un estilo fresco. En esta propuesta nos centramos en hacer leggings con diferentes diseños, marcando algunas tendencias que hemos podido ver a lo largo de los años.

La segunda colección llamada “What’s my name”, será presentada de manera formal el próximo viernes 26 del mes en curso.

Complicidad laboral

“Cuando de decidir una propuesta se trata ambas nos conectamos por whatsapp, hablamos de diseño, organización de la colección y hasta de la definición del costo. Consensuamos todas las ideas hasta llegar a un acuerdo en el que ambos terminemos amando el resultado, independientemente de cuánto tiempo dure ese proceso. Nos encanta seguir las tendencias, estar al día y aprender más sobre el profundo mundo de la moda, asegura Duquela.

Proceso

“Tenemos el trabajo dividido en la siguiente manera, entre las dos sacamos las ideas para nuestras piezas, luego yo la diseño y luego mi abuela desde New York se encarga de producirlas. Como mi abuela no está muy involucrada con la tecnología, yo también me encargo de todo lo que tenga que ver con el mercadeo y las redes sociales, explican la adolescente, quien se mantiene realizando cursos relacionados con el mercado de la moda para estar actualizada con la tendencia de la industria”, explica.

“Estamos súper contentas con el apoyo recibido de nuestro seguidor en las redes. Ver los resultados alcanzados me permite dejarle saber a los jóvenes que no se limiten a ir tras sus sueños y que los tiempos difíciles a veces llegan para poner a prueba la capacidad de emprender que tenemos. En mi caso este proyecto tiene un valor agregado y es que todo fue posible en medio de la tempestad, concluye.