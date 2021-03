Raquel Arbaje, Camila Casual y Banreservas

Fanny Santana

Santo Domingo

La alocución del presidente de la República, Luis Abinader, concitó la atención de todos, generando muchas opiniones positivas. Su primera rendición de cuentas no tuvo desperdicios, pero hubo una que no habló nada y fue tendencia en las redes sociales, las cuales se desbordaron desde que apareció en la explanada del Congreso Nacional. Raquel Arbaje de Abinader acaparó la mirada de todos con su total look. La Primera Dama tiene actitud y un carisma muy especial de no ser invisible ante la gente. Su vestuario fue aprobado por los entendidos y público en general.

Sencillamente lució hermosa, dirían algunos que es muy buena percha… logró hacer un gran equipo con Camila Casual quienes han impuesto un sello muy particular en sus diseños y el estilismo de la exquisita profesional Giovanna Vásquez Podestá, quien apostó a la simplicidad para lograr sofisticación.

¡Hay que aplaudir a la Primera Dama que sigue apoyando la moda dominicana!

Camila Casual

Quiero felicitar a Alba Luz Díaz y Karla Abreu, creadoras del bonito diseño. Conocemos su talento y el amor que le impregnan a su trabajo.

Camila Casual es una línea muy creativa que nació 1986 en un pequeño taller de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Su éxito es que es una empresa familiar enfocada hacia la misma dirección, no sorprende entonces que se hayan convertido en líderes en el mercado de la República Dominicana y exportan a Centroamérica. Nos alegra que su marca siga trascendiendo.

Samuel Pereyra

Muy bien recibido ha sido la alianza entre el Banco de Reservas y el beisbolista Fernando Tatis junior al firmar un acuerdo de cooperación, que tiene como propósito promover y rescatar los valores que constituyen la esencia del pueblo dominicano.

Me encanta la iniciativa de llevar esos modelos de referencia a nuestra juventud. Será un año que tendrá de vigencia este acuerdo donde el campocorto de los Padres de San Diego será la imagen de la institución financiera en diversas campañas que resaltaron las buenas acciones. Igualmente serán promovidas las trayectorias de vidas ejemplares y los comportamientos éticos que, en su conjunto, hacen grande a nuestra nación.

Tatis, es un ejemplo de disciplina y enfoque, a sus 22 años se ha convertido en el tercer jugador con el mejor contrato firmado en las Grandes Ligas, cabe destacar que Banreservas tiene los derechos de uso de su imagen.

El acuerdo fue rubricado por el administrador general de Banreservas, Samuel Pereyra, y Fernando Tatis junior, quien estuvo acompañado por su padre, Fernando Tatis. Eso dice mucho de la formación de este joven tan valioso.

El pelotero se comprometió a interactuar con clientes del banco, además de compartir en sus redes sociales las iniciativas publicitarias que promueven lo mejor de nuestro país. Me dicen que la campaña es hermosa, muero por verla.

Me alegra que el administrador general de Banreservas, promueve las virtudes y el buen ejemplo. Desde que llegó a esa institución bancaria ha demostrado su capacidad de dirección, creatividad, ¡el hombre trabaja y está en lo suyo!

Cronistas Sociales

No pude asistir a la asamblea General Ordinaria que realizó la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales a través de una plataforma digital, pero me alegra el buen resultado, ya que lograron la participación de más del 50 por ciento de su membresía activa.

La presidente de la entidad, Claudine Nova, habló sobre la difícil realidad que ha tocado a esta directiva 2019-2021 en medio de una pandemia mundial, donde se han enfocado en el fortalecimiento administrativo de las oficinas de la asociación, así como en programas de ayuda a los miembros en situaciones de vulnerabilidad.

“Hemos creado un programa de asistencia para llevar alegría y esperanza a poblaciones vulnerables como los envejecientes, haciendo donaciones de alimentos e insumos”, destacó Claudine.

Mirna Pimentel, primer vicepresidente, tuvo a su cargo la moderación de la asamblea y unas palabras de motivación para los presentes. La tesorera Siddy Roque, presentó el informe financiero de la entidad y dijo que la ADCS como todas las empresas e instituciones ha tenido que adaptarse a la nueva realidad, sacrificando eventos de gran magnitud que por su naturaleza no pueden desarrollarse.

En el turno libre varios miembros aportaron ideas sobre cómo reconocer el mérito y trayectoria de varios cronistas sociales, en una versión que vaya acorde con los protocolos actuales.

Quiero por este medio extender mi solidaridad a la querida Claudine Nova y a su familia por la partida al cielo de su amada madre. Mi corazón con ustedes.

Finalmente “La elegancia no es solo belleza, es también la forma de pensar, la forma de moverte”, Carolina Herrera.

¡Les dejo mi ternura!