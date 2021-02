San Valentín: Ideas que inspiran a celebrar en familia

Celeste Pérez

Santo Domingo, RD

El equipo de Sociales, de Listín Diario, conversó con Sandy Pou, Mayra Baba, Jacqueline Viteri, Pierina Diez y Marcelle Namnum, expertas en llenar de detalles el hogar, y motivar, a través de sus redes sociales, para crear momentos mágicos y disfrutar con los seres queridos.

Una bandeja llena de amor

Nada simboliza el amor como los detalles. Preparar algo especial, aunque sea sencillo, debe estar en la agenda de este domingo, Día de San Valentín.

Sandy Pou tiene la idea perfecta para compartir con la pareja, amigos o en familia, un café en la mañana o una tarde de postre con una bandeja llena de cariño y detalles.

“No es necesario hacer una inversión, usa el set de café que tienes en casa, añade galletas con forma de corazón o carta del amor. Busca las piezas guardadas, y anímate a preparar algo diferente”, dice Pou.

Agrega que se debe incluir siempre un bocadillo dulce, un puchero de flores porque rompe con la rigidez; variedad de azucares, miel, servilletas de tela y cucharitas decoradas.

“Atrévete a mezclar estilos, formas y colores con un hilo conductor. Las piezas más altas siempre van detrás, y si no tienes una bandeja apropiada, da una vuelta por la casa, un espejo decorativo o una canasta te pueden servir”.

¡Qué no falten las flores!

Sean naturales o preservadas, para regalar o para decorar los espacios, las flores tienen un lugar asegurado en la celebración de San Valentín.

“A través de su belleza transmiten felicidad”, enfatiza Pierina Diez, de Fleauty, quien prefiere las flores naturales originarias de República Dominicana.

Diez entiende que el Día del Amor y la Amistad es también una fecha especial para valorar el privilegio de vivir en una isla.

Marcelle Namnum, de Caperucita Rosa, sostiene que al momento de elegir flores existen detalles importantes a tomar en cuenta. “Al seleccionar el color, en especial si se trata de un arreglo preservado que vivirá por un año, lo recomendable es elegir tonos que se parezcan a la persona que queremos agradar, aunque no sean colores tradicionales, por ejemplo, atrévete a elegir un intenso tono de azul royal para celebrar un amor extraordinario”.

Una mesa con un toque exquisito

La propuesta de la experta en estilismo y decoración, Mayra Baba, está basada en la delicadeza femenina. Aquí el color rosa y las mariposas son los protagonistas.

Este montaje es ideal para un desayuno o brunch, utilizando platos en forma de corazón para simbolizar el amor.

¿Cómo lograrlo? Primero debes elegir una paleta de colores; luego crea texturas con los individuales, mantel y platos, añade elementos que entrelacen la temática y por último, flores, explica Baba.

Tamaño

Namnum dice que el tamaño del arreglo no es significativo. “Lo importante es que la selecciones con cariño. También puedes acompañar las flores con exquisitos complementos como vinos, espumantes, chocolates, velas aromáticas o lociones para lograr impactar los cinco sentidos, y no olvides agregar una tarjeta con un mensaje escrito por ti (no de Google)”.

Con poco presupuesto

Jacqueline Viteri entiende que por la época de pandemia el momento de celebrar nunca había sido tan retador. Por lo que invita a renovar la creatividad.

“Mira alrededor de la casa y busca un lugar que te inspire a recrear un recuerdo especial. No tiene que ser la mesa del comedor: una mesita debajo de un árbol iluminado con las luces de Navidad (que tienes guardadas). Si no tienes jardín, mueve los muebles de la sala y crea una ambientación romántica con una alfombra, una mesa de coctel y velas. El balcón es ideal para esta cita, llénalo de plantas y velas”.

Sobre el mantel, Viteri sugiere buscar entre bufandas para elegir el color favorito. “Colócala en la mesa de manera que conecte los sitios de los comensales. Ya sea encima del mantel o directamente en la mesa, déjala que cuelgue en ambos lados y se convertirá en un extraordinario individual”.

Las flores siempre son una bonita opción, aunque a veces resultan costosas. “Puedes usar pequeños pucheritos de flores silvestres o sustituirlas por un camino de frutas.

Con los vegetales que tienes en el refrigerador puedes hacer arreglos. Los jarrones son excelentes floreros. En fin, utiliza lo que tengas a mano, y si no tienes servilletas de tela, usa de papel combinando dos colores.

CLAVES

Detalles que enamoran

•Coloca en la mesa algunas fotografías de momentos especiales.

• Crea individuales de papel con las letras de su canción favorita.

• Identifica con nombres románticos los platos o bebidas que van a disfrutar.

• No olvides la música y la iluminación, son fundamentales en un escenario romántico.