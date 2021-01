Lo que me recuerdan mis tatuajes

Ana Mercy Otáñez

Santo Domingo

Crecí llena de creencias sobre las marcas en mi cuerpo. En Cotuí, un pueblo de muchas y antiguas costumbres. Mi formación fue bajo los cánones de la rectitud, la disciplina, el amor y la protección.

Para mis padres, las estampas en el cuerpo tenían un significado extraño y me inculcaron su creencia. Con el paso del tiempo forjé mi propia opinión sobre el significado y el valor individual de los tatuajes, lo que me ha llevado a respetar a quienes deciden tatuar su cuerpo a su manera. ¡Es su vida! Y, al igual que otros, lo veo como un arte, como un recuerdo de algo importante y hasta como un culto a algo o alguien.

He dejado atrás mis prejuicios y he valorado lo que cada dibujo puede representar en la vida del otro. Me hice mi primer tatuaje cuando mi madre murió, un símbolo que representa madre-hija, es una insignia para mí que me recuerda lo que fuimos, los que vivimos y lo que ella representa para mí. Su impronta en cada uno de mis años, esa estampa que me ayudó a convertirme en la mujer que soy.

¿Por qué lo hice?

Me grabé con tinta negra la piel, con dos dibujos diferentes. Lo hice bajo esta afirmación: “Tatúate para recordar algo importante en tu vida”... Uno muestra a madre e hija entrelazadas, unidas por un corazón rojo que significa que pese a todas nuestras diferencias siempre primó el amor y el respeto.

Lo hice para recordar cada una de sus enseñanzas, para enderezarme solita ante su falta cada vez que sea necesario, y para sentir su fortaleza. La sigo sintiendo a mi lado y miro mi tatuaje con alegría.

Hay decenas de formas de no olvidar a nuestros seres queridos, contrario a mis creencias de niña ahora yo elijo de qué manera recuerdo a las personas y las distintas experiencias en vida. De chiquilla he amado de manera profunda el Volleyball y el balón que representa esta disciplina deportiva lo llevo tatuado en mi hombro derecho.

La vida es más fácil cuando aprendemos el valor de las cosas, sin importar lo que piensan los demás. Así que, cada quien debe escoger cómo celebra las cosas buenas; y cómo aprende de las no tan buenas.

Por moda

He conocido decenas de historias sobre tatuajes, sé quiénes lo han hecho por rabia, por llevarle la contraria a alguien o simplemente por entrar en la moda. ¡Así mismo se arrepienten!

Si algo he aprendido de los tatuajes y de otras decisiones en la vida es que no podemos hacer las cosas por impulso eso es contraproducente pues casi siempre se concluye en que no debió ser. Tampoco debe ocurrir cuando estemos felices. Aunque ya la tecnología láser lo resuelve, lo correcto es que cuando pensemos en dibujarnos el cuerpo lo hagamos convencidas de lo que queremos hacer.

Que al final te llene el alma y te saque una sonrisa. Me faltan algunos diseños que plasmar en otras partes de mi cuerpo… Porque ya no permito que otros marquen mi destino, yo me encargo de escribirlo.

Con el favor de Dios, nos leemos la próxima semana.