Bienvenida y despedida entre la esperanza y la tristeza

Fanny Santana

Santo Domingo

Cuántas tristezas y vacíos en nuestros corazones dejan este 2020, este aprendizaje debe habernos servido para ser mejores personas, a revalorizar lo verdadero. A dos días de despedir este año que ha transformado nuestras vidas debemos agradecer que estamos vivos, que pese al difícil tiempo vivido la esperanza debe primar para iniciar un nuevo capítulo de nuestra existencia. Despidamos este año amorosamente, conscientes y responsables de que la vida debe ser cuidada.

Aunque estemos relajados, no preocupados o ansiosos, debemos seguir respetando este virus, un enemigo invisible que puede atacar al mínimo descuido. Vendrán mejores días para disfrutar. Ahora lo que se impone es prudencia, sentido común. Ya está más cerca el día para abrazarnos y seguir el camino con fortaleza, alegría, compromiso y compasión. ¡Feliz 2021!

Armando Manzanero

Es increíble como un artista puede impactar en tu vida. La noticia del fallecimiento de Armando Manzanero la recibí con mucha tristeza. Sus canciones las conocí por mi papá y luego las hice mías con Luis Miguel y esos dos álbumes “Romance”. Pude entrevistarlo en varias ocasiones, le tuvo mucho cariño a la República Dominicana.

Fue un hombre auténtico, enamoradizo, siempre festejó el amor, orgulloso de su origen maya, ese sentimiento lo demostró en una premiación donde recibió un galardón. Entre el público estaban celebridades como Ringo Starr, Yoko Ono y Olivia Harrison, el maestro dijo “Soy mexicano de origen maya, soy un indio maya, y me siento muy orgulloso de estar esta tarde aquí, delante de todos ustedes”. Todos los que lo conocieron hablan de su enorme sensibilidad, fue un hombre que hizo del amor un canto que compartió con la gente. Hoy todos estamos cantando algunas de las canciones que nos tocó el alma.

Yo no dejo escuchar después de esa fatídica noticia, “Te extraño, “Como yo te amé”, “Por debajo de la mesa, ¡Oh Dios! Un legado impresionante deja este poeta, realmente lo fue. Lo conocí de la mano del músico Guillo Carias, quien fue la primera persona que lo trajo al país. Recuerdo esas memorables presentaciones. En ese tiempo se manejó la información que eran compadres, se dice que Manzanero apadrinó a Guillermo Carias García, hijo del también jazzista y de la hermosa y polifacética artista Cecilia García. El último icono del romanticismo de México, el ‘señor amor’ como dice una de sus canciones, deja más de 400 composiciones las que vivirán por siempre en quienes amamos el amor. ¡El maestro seguirá vivo, sus canciones serán eternas!

Digno de ser imitado

En medio del pesar aparece una brillante luz y una increíble historia que vuelve a mi memoria al recibir una llamada telefónica. Se trata de un guerrero quien vendía frutas en el condominio donde residía a inicios de la década de los 80, y quién se convirtió en una persona tan cercana al extremo que soy la madrina de su primera hija.

Al paso del tiempo veía cómo se esforzaba para salir adelante, un día llegó, no en la linda y colorida carretilla, sino en una camioneta a la que le pesaban los años y con un ayudante. Mi compadre estaba avanzando, les puedo asegurar que ese día fue de júbilo para todos sus clientes. Rememoró cómo el tic tac de su corazón latía, literalmente lo oía cuando me enseñó su primera libreta de ahorros del Banco de Reservas, a partir de ahí su vida cambió. Se hizo ingeniero, logró tener su empresa, fue servidor público y hoy vive con una buena calidad de vida fuera del país. Han pasado más 30 años y ese amigo del alma junto a su familia va a pasar el Año Nuevo entre nosotros. Estoy feliz por su vida y por sus logros.

Dios es fiel

El tiempo de Dios es perfecto porque en medio de esta pandemia me ha dado la oportunidad de un maravilloso encuentro con un Cristo más vivo y fiel a su promesa. Agarrada de él y con una fe más fuerte he vivido esta experiencia al igual que ustedes. Ahora debemos aprovechar las enseñanzas para no repetir lecciones pasadas. Para lograr propósitos y ser felices.

Finalmente, mis queridos lectores que toda la Gracia del Padrenuestro caiga como lluvia en cada uno de ustedes Pronto estaremos dándonos un gran abrazo...Así que, ¡anímense, Dios con nosotros!