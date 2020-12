IQtek recibe doble galardón como socio principal de Cisco

Redacción Sociales

Santo Domingo

Ejecutivos de la empresa dominicana IQtek, anunciaron la alegria que sienten por recibier dos premios internacionales en la vigésimo quinta edición de Cisco Partner Summit Digital 2020.

La premiación fue realizada durante el encuentro que cada año organiza la multinacional Cisco para reconocer a sus socios de más de 50 países latinoamericanos, incluyendo a Brasil y México.

El acto en el que la empresa fue galardonada con el Cisco Partner of the year Customer Experiencia y Cisco Software Partner of the Year en el segmento Comercial fue realizada en formato virtual y contó con la participación de 157 países.

“Recibir estos reconocimientos es para nosotros un honor y un símbolo de compromiso para continuar el estándar de servicio y calidad que nos caracteriza”, explicó Roberto Rodríguez, ejecutivo de la empresa galardonada.

“Estamos marcando la diferencia, tanto a nivel nacional como internacional, y estos premios son prueba de ello, beneficiosos para nuestros clientes y para la comunidad en general", señaló Rodríguez.