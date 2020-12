¿Cómo fue el 2020 para ti?

Ana Mercy Otáñez

He leído, escuchado y dialogado con amigos y allegados que piensan que este ha sido un año muy duro y difícil. Gente que no cumplió años, otros quieren borrar estos 365 días de su calendario, hay quienes lo ven como un año perdido, incluso muchos que están vivos, sanos y trabajando y no valoran lo positivo de este periodo y lo bendecido que han sido.

¡Qué pena! Toda situación de crisis es un canal de oportunidades. Mientras unos la aprovechan y ponen en marcha su creatividad, otros se hunden en su pesimismo. ¡La decisión sobre qué hacer es personal! Cada quien debe asumir su compromiso y adaptarse; reflexionando e identificando para saber de dónde partir y cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Líderes, empresarios, comerciantes, deportistas, empleados, amas de casa, todos debemos evaluar este año que aún en el ocaso nos mantiene en vilo a causa de la persistente crisis sanitaria.

Ha sido un período devastador mundialmente, tanto para la vida humana, la salud y la economía. Sin embargo, nos ha dejado una estela de enseñanzas…Con una mirada profunda veremos al desnudo la realidad vigente, la cual nos invita a abrirnos al futuro con cuidado y cautela, pero siempre con un aire de esperanza… ¡Asumamos el cambio!

¿Qué ganamos?

Creo fielmente, que este año nos sacó de nuestra zona de confort, nos llevó a descubrir quiénes somos y de qué estamos hechos. Este año nos deja muchas ganancias, creámoslo o no hemos crecido personal y espiritualmente y con ello, avanzamos respecto a nuestro reconocimiento interior, descubriendo nuestro verdadero yo.

La pandemia despertó en nosotros desafíos que nos llevaron a valorar y reconocer nuestro carácter, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ganamos en lo laboral, optimizando recursos e ideas, fuimos capaces de reinventarnos y comenzar a vivir de nuestras pasiones y talentos. Lo mejor de todo ha sido encontrar el valor de las cosas simples como lo son: un abrazo, una buena compañía, una conversación, un beso… Ganamos al construir una nueva historia de vida, transformada, como verdaderos protagonistas, no como actores de reparto… Gracias al confinamiento, la vida se nos puso en pausa, para relanzarnos, descubrir nuestro YO y retomar nuestras vidas.

¿De qué nos perdimos?

Hemos dejado atrás las grandes reuniones, las fiestas multitudinarias, el ir al cine, al teatro o a conciertos. Las veladas ahora son íntimas, las fiestas son familiares y los eventos importantes asisten los que tienen que estar.

Hemos perdido el afán de la rapidez, de lo inmediato, del consumismo, del roce social y contárselo al mundo. Hemos perdido tanto, como también hemos ganado.

¿Crees que este stop nos hacía falta? Yo entiendo que si, como también sé, que a veces es más fácil buscar culpables en el entorno, en las circunstancias, en el mundo, en el gobierno y últimamente en el año 2020.

No es momento de condenar o juzgar, si de verdad queremos resultados, debemos concentrarnos en trabajar en nosotros y en nuestra actitud hacia la vida que queremos. Te propongo terminar el año con una evaluación personal, clara, objetiva y precisa, que te permita tomar acción, llenarte de energías positivas y ver hacia dónde dirigirás tu vida, reconociendo que eres único en lo que puedes aportar al mundo.

Con el favor de Dios, nos leemos la próxima semana!