Las barreras somos nosotros

Ana Mercy Otáñez

Santo Domingo

En la tranquilidad de un momento a solas te invito a que te conteste esta interrogante ¿cuáles son las principales barreras para alcanzar tus metas? Te aseguro que al responderte, tendrás decenas de excusas que has creado, y que viven en tu mente y te han retrasado por años el camino hacia la realización de tus objetivos. El tiempo, las experiencias y lo que yo he practicado me ha llevado a la conclusión de que ponemos decenas de barreras para no lanzarnos tras nuestros más grandes sueños. El miedo, muchas veces disfrazado de peros o evasivas baratas no es más que una excusa que nos impide encontrar la manera de empezar.

Excusas mentales

Siempre he creído que el mayor obstáculo para ir tras lo que queremos son nuestras excusas mentales. Si, esas que sólo nosotros conocemos, que se convierten en limitantes, tan reales, que hasta las sentimos y las vemos en cada acción. Nada nos domina más que nuestra mente, de ahí encontramos cada justificación, las cuales creemos completamente hasta el punto de bloquearnos. El asunto es que estos pretextos no solo nos interrumpen, sino que son los responsables de la paralización en que nos sumimos, mientras el tiempo pasa, y dejamos el mundo en manos de quienes se atreve.

Nos escondemos

Es difícil admitir que muchas veces vivimos escondidos, infelices e insatisfechos con nosotros mismos, todo eso amparados en la justificación personal de que nos falta capacidad o tiempo para tal o cual cosa o que carecemos de aquello o lo otro para llegar a la meta, cuando en realidad, nos amparamos en excusas, alegatos u obstáculos que solo existen en nuestra mente. Esto es, precisamente lo que nos hace perder importantes oportunidades porque echamos a un lado nuestras habilidades. Siempre he creído que es mejor decir lo intente, a decir, si lo hubiese hecho…

Adelante

No obstante, no debemos sentirnos mal ante las dificultades o impedimentos que nos ponemos, porque, de alguna manera, todos hemos sido presas de decenas de excusas que nos detienen o confinan. Lo que sí debemos es tomar conciencia de que, por lo general, somos nosotros quienes nos subestimamos, desconociendo nuestros talentos, y con ello nos estancamos y nos desperdiciamos. Hay decenas de formas, ideas, ejercicios y profesionales que a través de una guía fácil y sencilla pueden ayudarnos a dejar de procrastinar y poner manos a la obra a nuestros proyectos, superando las excusas y dando pasos concretos y firmes hacia nuestras metas y sueños. ¡Vivamos el presente y seamos dueños de nuestras vidas!

Con el favor de Dios nos leemos la próxima semana.