Pascua: Cómo decorar el árbol de Navidad

Celeste Pérez

Santo Domingo, RD

Cada hogar es único, y la decoración de Navidad debe reflejar la personalidad y la esencia de quienes lo habitan. Luces, colores, detalles, el Belén o el árbol, requieren ser elegidos con cuidado. Cada elemento debe guardar coherencia con los valores familiares.

“Un tema importante es colocar en el árbol, protagonista de la decoración navideña, un accesorio que evoque algún momento familiar importante. Puede ser un adorno heredado o personalizado, la idea es que resalte dentro de los demás”, sugiere el arquitecto y diseñador de interiores Miguel Rodríguez.

Durante su participación en el audiovisual El Toque de las 9, de LISTÍN DIARIO, el experto en decoración de temporada, explicó que el primer paso es conocer la altura adecuada. “El árbol no debe llegar al techo de la casa, es necesario dejar disponible, por lo menos un pie, así permitirá poner los adornos del tope; si de lo contrario es muy bajito podemos optar por subirlo un poco o hacerle un tope más alto, con este detalle se gana hasta más de un pie de altura”.

Despliega las ramas

Si el árbol de Navidad es artificial, es importante desplegar bien las ramas para que, una vez montado, no se vean huecos vacíos. “Un truco práctico es ver el tipo de árbol que hemos comprado en estado natural, recordemos que son imitaciones y cada uno crece de forma diferente”, dijo Rodríguez.

El siguiente paso es colocar las luces. El color dependerá del tono elegido para decorar. “A colores fríos, luz blanca fría, a colores cálidos, luz blanca cálida. También están las luces multicolores que les va muy bien a los árboles decorados en estilo infantil, con muñecos y peluches”.

El proceso de colocación de los adornos inicia con los elementos de mayor tamaño. “Esto permite balancear visualmente el árbol y hacer que los puntos focales queden estratégicamente donde queremos. Es importante elegir diferentes tamaños, así podemos crear puntos céntricos dentro del árbol. Si vamos a utilizar cintas o telares, este es el momento apropiado, deje que la cinta fluya y se entrelace dentro del árbol, a más adornos mayor las vueltas de la cinta para que no se pierda. El telar es una buena opción para cuando no hay mucho presupuesto o para cuando el árbol no es muy tupido porque aporta relleno”, enfatizó el decorador.

El toque final

Tras colocar luces, cintas y adornos, llega el momento de coronar el árbol con la estrella, el lazo o el detalle que elegido. “El tope se puede trabajar de muchas formas, desde sencillo con una estrella, hasta complejo haciendo una composición de elementos. El tope es como la moña del regalo, es el segundo elemento más importante dentro de la decoración, el primero es el que marca el estilo del árbol”.

¡Manos a la obra!