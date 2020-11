Noche de Elecciones EU 2020

Fanny Santana

Santo Domingo

Guardo recuerdos fascinantes de los encuentros que ha realizado la embajada de Estados Unidos en el país en los últimos años de cara a sus elecciones, una celebración muy creativa que se volvió a repetir ayer al hacernos parte nuevamente su gran fiesta de la democracia y la cultura. Aunque desde la pantalla de mi computadora, pude vivir una noche muy especial, gracias a la invitación de la Embajada de los Estados Unidos en la persona de su simpatiquísima y cálida embajadora Robin S. Bernstein y el Instituto Cultural Domínico Americano que se unieron para celebrar con los dominicanos el proceso electoral desde esta nueva modalidad.

Haciendo un parangón. De esas inolvidables veladas donde esperamos los resultados preliminares de las elecciones en un ambiente festivo y de mucha expectativa, siempre se llevaba a cabo un simulacro de votación. Ya se pueden imaginar ustedes las conversaciones entre los invitados dominicanos divididos entre demócratas y republicanos, aquello era digno de ser contado, se sentía la pasión con que defendían sus posiciones.

En esta ocasión nos sorprendieron al recibir una caja de color blanca con un llamativo lazo rojo y azul y una nota donde nos indicaban cómo registrarnos para ser parte del evento virtual de las elecciones celebradas la noche ayer. La caja contenía todos los detalles que recibíamos físicamente desde cócteles, galletitas, banderitas, lentes. Esta primera celebración no presencial fue orgánica y con mucha alegría. Desde el inicio del acto se sintió la alegría y el colorido. Los numerosos invitados se conectaron en las diferentes plataformas tecnológicas que nos indicaron. Durante tres horas se sintió festividad y expectativas en cada momento, el escrutinio de votación fue suministrado por la Voz de América (VOA). Este servicio es responsable de presentar con claridad las políticas de los Estados Unidos

Robin S. Bernstein

La señora Bernstein siempre empática, al dar la bienvenida dijo: “Celebramos de manera virtual la democracia de los Estados Unidos y el consagrado derecho al voto. Alrededor de 150 millones de estadounidenses votarán por el presidente de los Estados Unidos, 435 miembros de la Cámara de Representantes, 35 senadores, 11 gobernadores estatales y más de 5,000 escaños legislativos estatales”.

Estos comicios nos acercan a la gran potencia mundial donde muchos dominicanos que residen en esa gran nación aportan su mano de obra, sus talentos en el ámbito político, social y económico, razón que nos mueve a seguir este proceso eleccionario con tanto interés, ya que se estima que alrededor de dos millones de dominicanos viven en los Estados Unidos, además de que es el segundo socio comercial más importante de República Dominicana.

Una velada para recordar

El evento se inició las 7:00 PM, contó con la participación de los exbecarios Javier Cabreja, Niza Campos y Yanessi Espinal, quienes tomaron parte de algunos de los programas que dirige la misión diplomática en el país. En el plano artístico se lucieron con la participación de los artistas que nos deleitaron, nombres de la talla de Gina Chávez es una artista pop latina, católica, aclamada internacionalmente. Aunque nativa de Austin, Chavez es multiétnica y está redefiniendo la música latina tanto en Texas como a nivel internacional. Ha sido nominada a los premios Grammy latinos de este próximo 19 de noviembre de 2020, en la categoría de Mejor Álbum de Pop/Rock y ganadora de 12 premios Austin Music Award, visitó el país en el 2016.

Seth Glier es un cantautor, productor y multiinstrumentista, nominado al Grammy en 2011 a la mejor producción de álbum, no clásica por The Next Right Thing. Seth Glier tiene cinco álbumes, cinco Independent Music Awards. También subieron al escenario Justin Kauflin quien es compositor, productor, educador y artista de Quincy Jones & Yamaha. Después de perder la vista a los 11 años, Kauflin comenzó a tocar jazz en piano, a pesar de tener una formación clásica en violín y piano. Recibió los máximos honores en festivales de jazz en los Estados Unidos y Sam Reider es un acordeonista, pianista, compositor y educador estadounidense. Sus composiciones originales combinan con frecuencia la improvisación del jazz, los instrumentos y ritmos populares y la estructura clásica. Como intérprete, se ha presentado en el Lincoln Center y en National Public Radio (NPR). Reider dirige The Human Hands, un conjunto de músicos acústicos virtuosos con el cual ha lanzado dos discos de música original: Too Hot To Sleep y el Human Hands EP. Es representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como embajador musical.

Historia de las elecciones EU

Gracias al formidable equipo de comunicación de la embajada de Estados Unidos encabezado por Carolina Escalera por mantenernos bien informados Un dato muy interesante es que históricamente, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos se realizan cada cuatro años, el primer martes de noviembre, un día en el que no solo se elige al presidente y a diversos líderes federales y estatales, sino en el que también se celebran los valores democráticos de la sociedad estadounidense. El ganador de la contienda electoral es juramentado el 20 de enero del año siguiente. En esta ocasión, tomará las riendas del poder en el 2021.

Vivencias que no se olvidan

El lazo de amistad que existe entre ambas naciones se traspasó a mucha gente que, como yo hemos vivido diferentes experiencias. Cuando comencé mi carrera profesional como periodista, mi primer contacto con la delegación norteamericana fue en la década de los 80’ en la gestión comunicacional de Salomé Hernández, luego llegaron otros tantos que dejaron un gran legado cómo Jeremiah Knight hasta la actual agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos, Carolina Escalera. Maravillosos recuerdos que algún día les contaré.

Volviendo al presente, debo agradecer a la delegación estadounidense por el honor de acompañarle en este encuentro virtual que de seguro pasará a la historia.

Finalmente “He decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada”. Martin Luther King

¡Les dejo mi ternura!