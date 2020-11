¿Qué harías si el Papa Francisco te llama a al celular?

Fanny Santana

Santo Domingo

¿Qué sentirías tú si el Papa Francisco te llama a tu celular? A la verdad que si me llamara a mí el grito que echaría se oiría en todo el planeta. ¡Sería una emoción indescriptible! Creo que esto le pasó al artista Alexis Valdés cuando el sumo pontífice le llamó. Esta es una linda historia que merece ser contada.

Todo comenzó cuando humorista cubano Alexis Valdés, recibió una llamada del Santo Padre para pedirle permiso para utilizar su poema “Esperanza”, como cierre para su próximo libro que verá la luz en diciembre de este año. Alexis contó emocionado en una entrevista ofrecida al programa Zapeando, que se transmite en España por la cadena de televisión La Sexta, que lo primero que pensó era que se trataba de una broma.

Esperanza

Aquí le comparto el poema que cerrará el libro del Santo Padre.

“Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan sólo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia Seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos. Que lo jamás conseguido, seremos más generosos, y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado y que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado....”

“El Criollo de Origen Nacional”

Este es el momento de apoyarse el uno con el otro en todos los renglones de la vida. De sacar toda la creatividad y la innovación para crecer en conjunto. Supermercados Nacional lo ha asumido al contribuir con el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de la producción local, al presentar su iniciativa de apoyo a la producción local con "El Criollo de Origen Nacional”, un producto de carne de cerdo fresca 100% dominicana. Este nuevo proyecto es parte la oferta de productores locales de alta calidad bajo la plataforma Origen Nacional, el cual permitirá a las familias dominicanas llevar a sus casas una carne de cerdo nunca congelada, con trazabilidad garantizada y una calidad superior, convirtiéndose en el primer supermercado del país en ofrecer carne de cerdo certificada desde su origen.

José Miguel González, presidente ejecutivo de CCN, comentó sobre el proyecto: “En Centro Cuesta Nacional asumimos el compromiso de apoyar la industria local en alianza con destacados productores de cerdo, hombres y mujeres que por generaciones ponen todo su empeño y pasión para llevar la mejor calidad de producto a todas las familias dominicanas. Esta es nuestra manera de colaborar con la producción nacional, apoyando iniciativas que van orientadas a contribuir con el desarrollo y crecimiento de nuestro país”.

El Criollo de Origen Nacional ofrecerá más de 70 cortes seleccionados, algunos de ellos exclusivos, como es el corte California de cerdo, además de los tradicionales cortes de costillita fresca, chuleta, filete y el chicharrón. Con la adquisición de los cerdos producidos por los porcicultores locales, se asegura la calidad, ternura, frescura y riqueza alimenticia de cada corte que cerdo que se ofrecen de manera exclusiva en todas las tiendas de Supermercados Nacional a nivel nacional.

Destacó la presencia, durante el lanzamiento del proyecto, de la representación de los porcicultores Víctor Abreu y su hijo Carlos Abreu de la Granja Porcina Hermanos Abreu, y los señores Inés y Miguel Marcano propietarios de la Avícola Agropecuaria Marcano, quienes expresaron agradecimiento, emociones y sentimientos a través de bellas palabras.

Excelente iniciativa qué hay que valorar, ya he probado algunos de esos productos, les cuento que degusté la longaniza, riquísima, me encantó.

El Desafío Más Allá del Turismo

Resulta grato saber que ya el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su laboratorio de innovación, BID Lab, y en colaboración con la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), concluyó el concurso con la selección ocho propuestas para diseño de proyectos en el marco del “El Desafío Más Allá del Turismo”. Las postulaciones procedieron desde República Dominicana

Barbados, Belice, Costa Rica, Guyana, Haití, Panamá y Trinidad y Tobago. El Desafío Más Allá del Turismo fue lanzado en junio y cerró su recepción de propuestas el 31 de julio. Su objetivo es estimular la renovación del sector en la etapa post-Covid y al mismo tiempo adoptar la transformación digital.

El desafío buscó identificar innovaciones en dos categorías: desarrollo de la fuerza laboral en el turismo, que necesita adquirir nuevas destrezas digitales para la fase de recuperación y sostenibilidad ambiental, para implementar tecnologías limpias y modelos de economía circular, prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, y protección de los hábitats naturales.

Comparto la propuesta de nuestro país “República Dominicana – “Green Fins Hub - Escalamiento digital para el turismo marino sostenible”, la primera plataforma en línea de su tipo que empodera a los emprendimientos de turismo marino para mejorar en forma medible el cumplimiento de los estándares ambientales internacionalmente reconocidos, salvaguardar la biodiversidad, y estimular el turismo verde.

Postulantes: The Reef-World Foundation y Reef Check República.

Cosas del alma

Milagros Sánchez, madre de los artistas Daniel Santacruz y Manny Cruz, se destapa como escritora y pone a circular su primer libro titulado “Cosas del alma”. Este libro está divido en tres partes: la primera son vivencias, la segunda romances y la tercera conversación con Dios y pensamientos, todo inspirado en experiencias reales de la autora.

Ya sabemos de dónde viene la vena artística de estos dos populares cantantes, imagino la alegría de sus hijos al ver cómo su madre materializa un sueño que venía acariciando desde el 1998. Comentó que durante esta pandemia Dios acomodó las cosas para que terminara de escribir su primera obra. Las vivencias y romances plasmados en “Cosas del alma” son hechos reales en la vida de la autora, y de algunos de sus seres cercanos; además de recibir la inspiración a través de una canción, una flor, la luna, sentimientos como el amor y el desamor, la alegría y la tristeza, esa que se refleja en la cara de cualquier desconocido y hasta de los mismos silencios, que salen de su corazón. Lo pueden encontrar digitalmente, ¡felicidades!

Finalmente, cuando tú dices: no sé cómo seguir; Dios te dice: ¡Sígueme y yo te abriré el camino!

¡Les dejo mi ternura!