La cadena Meliá Hotels reinicia sus operaciones en el país

Santo Domingo

Tras una pausa en sus operaciones por el impacto de la pandemia del Covid-19 a en el mundo, la cadena Meliá Hotels International anuncia la reapertura de varios de sus hoteles en República Dominicana, respetando los protocolos para salvaguardar la salud de sus usuarios.

Según explicaron sus ejecutivos en un comunicado de prensa, previo al reinicio de las actividades de los hoteles The Grand Reserve at Paradisus Palma Real, Meliá Caribe Beach y Meliá Punta Cana Beach, la cadena ha estado realizando un esquema de transformación de la experiencia que incluye el programa “Stay Safe with Meliá”, auditado por Bureau Veritas, grupo empresarial especializado en inspección y certificación.

La estrategia de transformación de la operación está basada en medidas adicionales a la limpieza, que incluyen un sistema de señalética para informar a los huéspedes sobre la necesidad de mantener la distancia personal; dosificadores de soluciones desinfectantes en todo el hotel y kits de prevención para el huésped (mascarillas, gel sanitizante), sellado de todos los artículos de uso frecuente, entre otras.