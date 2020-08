Educación, la otra cara de la libertad

Fanny Santana

Cuando veo a mi nietecita Miranda manejando una tablet o frente a la computadora de su papá socializando con sus compañeritos del colegio, siempre me asombra. Es como si todo ese aprendizaje de manejar estos equipos tecnológicos viniera en su ADN. Así quisiera yo que todos los niños y niñas que estudian en el sistema público tuvieran las mismas oportunidades que tiene mi nieta, de apenas tres años, a través de una educación más inclusiva. Hoy celebro grandemente el anuncio que ha hecho el presidente de la República Luis Abinader Corona desde el Palacio Nacional, donde ha anunciado que será virtual el nuevo año escolar. El ministro de educación Roberto Fulcar, como todo un experto en el área, dio certeras explicaciones. Eso es un gran desafío que tienen por delante, la educación es la otra cara de la libertad.

Un gran desafío

Me llena de esperanza que se implemente este modelo. Es valiente y necesario. Es el camino hacia el desarrollo, aunque encontrarán escollos para implementarlo por la complejidad del mismo, pero ya se inició el camino. Ahora no es cuestión sólo del gobierno garantizar la educación. Los padres y tutores serán co-responsables también. Esto no será fácil pero con el concurso de todos podremos arrancar... Definitivamente entramos a una importante etapa que cambiará la visión de nuestros estudiantes con el acceso a internet, una puerta al conocimiento. Así podrán potencializar sus talentos y poder competir con sus iguales a nivel del primer mundo. Abrirnos a la conectividad tecnológica es grandioso. La radio y la televisión serán dos de las herramientas para este nuevo modelo. ¡Mis aplausos!

Marivell Contreras

Estamos cerca de familiares y amigos y no nos damos cuenta muchas veces todo el potencial que tienen profesionalmente. Recuerdo una cita mi querida amiga Colombia Alcántara me dijo “oscuridad de la casa y luz de la calle”, y hoy lo estoy aplicando al reconocer y felicitar a Marivell Contreras, la escritora y periodista, por todo lo que aportado a nuestra cultura desde su acera. Ella ha asumido compromiso y amor por esta área, a veces ignorada por muchos porque Marivell, sin ser "funcionaria", ha sido una gestora cultural doliente del arte nacional y sus cultores. Ha colaborado con importantes proyectos relacionados con la cultura popular.

Una gran trabajadora

Marivell ha escrito libretos, su entrega la he visto durante meses trabajando en la coordinación de la feria del libro durante mis intervenciones como conferencista. He disfrutado de proyectos culturales que ha realizado a nivel personal como son Solfa y Tinta, junto a Susana Silfa (banquete sensorial de música y Poesía) desde el 2003 y Portadoras de Luz junto a Ibeth Guzmán y Benjamín Cruz (poesía y arte como un canto de esperanza para la sobrevivencia de violencia de género), desde el 2013. Por siete años trabajo en la biografía de Calderón y sigue trabajando en otras investigaciones por las que nadie paga, nadie fomenta y a nadie le importa. Porque vivimos en una sociedad que el que piensa, lee, investiga y ejerce el criterio de tener opinión propia y disentir, y no ser un "sí. Si, si señor /señora" le resulta difícil sobrevivir.

Amo la poesía

Cuando te sorprende un lector y te pregunta, ¿Te gusta la poesía? En demasía, le contesté, a tiempo de preguntarle ¿A qué viene la pregunta? Su repuesta fue sencilla, “encuentro poesía en sus escritos”, Yo no me doy cuenta al escribir, pero Marivell Contreras siempre me lo dice y me estimula al igual que mi querida editora de Sociales de Listín Diario Celeste Pérez, para que cuente historias o poesías. Creo que el día que pueda parir un libro a ellas tendré que agradecerles por su estímulo. Gracias a José Alejandro Núñez por la pregunta que me ha hecho moverme de mi zona de confort.

¡Les dejo mi ternura!