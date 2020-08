Un brillante y fluido cambio para RD

Fanny Santana

Desde que amaneció el domingo 16 de agosto, el día se descubrió brillante y fluido y así fue transcurriendo y no era para menos. Un cambio de mando en el gobierno central se desvelaba ante nuestros ojos. Se ha hablado lo suficiente, pero quiero dejar por aquí lo que capto mi atención. 60 aplausos, 10 ovaciones para el flamante presidente Luis Abinader quien logró en 44 minutos comunicarse con una población ávida de sus palabras.

Me gustó que no entró tanto en los aspectos negativos, aunque recalcó su promesa hecha en campaña que no tolerará la corrupción, nos hizo danzar en la esperanza.

Aunque el mandatario hizo uso de la tecnología a través del 'Teleprónter', hubo momentos que no lo miró y habló desde el corazón, con mucha pasión y aún más con compromiso. Juró a su padre, al ganar las elecciones, que no le defraudaría. Rogarle a Dios ahora que no lo aparte del camino, que le ponga más atención a las críticas constructivas que a los lisonjeros, y lo repito, cuídese del adulador que siempre hará lo posible por alejarlo de la realidad. Yo sé porque lo digo, hay experiencias conocidas. Confío en usted señor Presidente, en el hombre con los pies como "cemento" en la tierra.

Luis y Raquel

Los que me conocen me acusan de ser muy romántica. Veo amor en todo. No me he cansado de hablar del inmenso amor y complicidad de la pareja presidencial. Eso no se había visto en mucho tiempo. No lo escondieron en ningún momento, fue emocionante cuando las cámaras de televisión captaron el instante que el presidente abrió sus manos para que su Raquel la entrelazara con la suya al subir las escalinatas del Palacio Nacional. Su fe quedó plasmada cuando Raquel Arbaje de Abinader se persignó al entrar a la mansión presidencial, esta vez como los nuevos inquilinos. Otro momento increíble fue en el Congreso, sus ojos lo delataron primero fue él, al mencionarla y luego ella, al escucharlo. Hablaron de admiración, respeto y felicidad.

¡Qué equipazo!

Tengo que agradecer la confianza depositada por la familia presidencial para contar su historia de primera mano de cómo ellos son a través de la óptica de la moda. No son poses, ni para ganar aplausos, simplemente así son ellos. Cuando eligieron a los diseñadores dominicanos lo hacían desde su firme convicción, desde su amor por lo nuestro. Me encantó desde el primer instante, quedé contagiada de tanta pasión y alegría por parte de un increíble equipo de profesionales de la moda. Conocerlos desde dentro fue un privilegio para mí. (Lo contaré en la próxima entrega). Gracias a mi gente del Listín Diario por siempre fomentar y motivar al equipo. A las queridas editoras de Sociales y La Vida, Celeste Pérez y Marta Quéliz, por ser cómplices.

Mujeres al poder

Aunque siempre he creído que el talento no tiene sexo, pero en un sistema tan machista como el nuestro hay que saludar que la mujer esté calando posiciones de importancia, no por género ni por cuota, sino por liderazgo y formación: Raquel Peña, Miriam German Brito, Yeni Berenice, Teresa Martínez Hernández, Gloria Reyes, Dilia Leticia Jorge Mera, Mayra Jiménez y otras tantas que nos llenan de orgullo. ¡Hey! también hay valiosos hombres de los cuales hablaré.

Finalmente que Dios guíe a todos los que se estrenan como servidores públicos, más que decir, hablen con testimonio de vida en cada una de sus acciones.

¡Les dejo mi ternura!