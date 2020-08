Un 16 de agosto diferente, muy diferente

Fanny Santana

Después de la juramentación del Presidente en la Asamblea Nacional, la recepción que ofrecen los nuevos inquilinos en la mansión presidencial es lo más esperado en el mundo social. Es la vitrina por donde muchos quieren pasar y la pasarela donde se exhiben los últimos diseños de la alta costura. Este año la celebración será muy diferente dada la situación que vive el país producto de la crisis sanitaria. A Luis Abinader le ha tocado un panorama muy distinto. Cuando abra las puertas del Palacio Nacional a sus invitados de seguro que será una recepción, por llamarla de alguna manera, recordada con un toque sobrio e íntimo.

La familia presidencial quiere plasmar, de acuerdo a informaciones de primera mano, el sello que le ha caracterizado a lo largo de su vida: sencillez, unión, el amor y el sentido de humanidad. Ellos se pondrán a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. No habrá una pomposa recepción, más bien cumplirán con esa tradición como manda el protocolo, pero esta vez más simbólica.

He sido testigo

Como cronista de sociales he sido testigo de muchas de las recepciones que han ofrecido los distintos presidentes como Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía y Danilo Medina, no puedo decir lo mismo de los tres mandatos de Leonel Fernández, quien en lo personal conozco y le guardo especial afecto, pero nunca vio la crónica social como una plataforma para humanizar sus acciones como primer mandatario de la nación. Yo nunca fui invitada a ninguna de ellas, y de acuerdo a una conversación que sostuve con alguien que tuvo cerca del hoy presidente de la Fuerza del Pueblo, este no le llamaba la atención este tipo de crónica y como dicen “ el dueño de casa invita a quien quiere a su casa”. Durante esos años que Fernández fue presidente, si estuve invitada a otras actividades en la casa de gobierno, eran encuentros muy especiales, gracias a la finura de un Charming como Luis Manuel Bonetti.

Danilo no asistirá

Sorprende la noticia que ha despertado un avispero, el anuncio que indica que el presidente Danilo Medina no asistirá a la juramentación de Luis Abinader como nuevo mandatario de la República este domingo 16 de agosto, dicen que es por razones de la pandemia de Covid-19. ¿Qué creen ustedes? Es muy lamentable porque este debiera ser un acto civilizado, un proceso bonito y democrático “me voy yo y llegas tú..". Es el ejemplo que deben dar los políticos a la sociedad y a los jóvenes que despiertan interés por esta ciencia tan hermosa pero tan dispendiada por muchos políticos.

El traje blanco

En la juramentación del Presidente de la República en la Asamblea Nacional el traje debe ser blanco. Dicen que está relacionado por la estación del año y porque siempre es en la mañana. El blanco es también el color de la pureza. El código de vestimenta para asistir es muy estricto: para las damas, traje blanco o falda y chaqueta, zapatos negros cerrados. Maquillaje y peinado discreto. En el caso de los caballeros deben vestirse con traje blanco, camisa blanca, corbata, medias y zapatos negros.

Finalmente hoy una mezcla de sentimientos revolotean mi mente y corazón. Dicen que todo llega a su final. Van varios años donde aprendí la verdadera naturaleza de muchos seres humanos, cómo cambian sus ideales genuinos por el ego, el poder y el dinero. Me siento tan agradecida de Dios que me alejó de un camino tan oscuro: La Política. Me acojo a lo que dijo Frida Kahlo: “Madurar es aprender a querer lo bonito, extrañar en silencio, recordar sin rencores y olvidar despacito". Yo le agregaría en la última parte para no cometer los mismos errores, para conocer la verdadera felicidad y el compromiso genuino.

¡ Les dejo mi ternura!